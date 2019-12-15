Как семейные ценности помогают в достижении энергетической независимости Украины

За шесть лет ДТЭК Нефтегаз вложил более 10 миллиардов гривен в добычу газа в Украине

Газодобыча стала для них семейным делом. Отец ищет топливо и разрабатывает месторождения, сын – просчитывает инвестиции для проектов. Своим ежедневным трудом они построили карьеру и заработали уважение коллег.

За столом переговоров насущные вопросы по добыче газа решают коллеги. Они – отец и сын.

"Есть возможность общаться с отцом непосредственно, не более, чем все остальные", – говорит Олег Гафич, начальник отдела по инвестициям ДТЭК Нефтегаз.

Гафич – семейная династия в сфере газодобычи. Олег ведет финансовое планирование и расчеты. Иван управляет дирекцией геологии и перспективного развития компании, ищет газ и разрабатывает месторождения. Он всю жизнь посвятил геологии, начинал с полевой работы.

Оба работают над достижением энергетической независимости Украины.

"Для меня очень важно видеть реально то, чем ты управляешь, ездить на объекты, разговаривать с людьми, выяснять внутренние проблемы", – говорит Иван Гафич, директор по разведке и перспективному развитию ДТЭК Нафтогаз.

В Полтаве, чтобы разработать месторождения, применяют инновационные методы геологических исследований в компании и отрасли. Результаты впечатляют.

"Это как раз новые технологии, инновации, иные подходы. Надо пробовать получить газ, откуда никто не получал. Это философия ДТЭК", – делится Иван Гафич.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейший инвестор среди частных компаний. За шесть лет вложил более 10 миллиардов гривен в добычу газа в Украине.

"Чтобы достичь энергетической независимости, ежедневно по всей стране усердно трудятся тысячи работников нефтегазовой отрасли – геологи, буровики. Именно благодаря профессионализму и отдаче этих людей, ДТЭК Нефтегаз удалось увеличить объем добычи газа больше чем в три раза. Я уверен, что сегодня есть все предпосылки, чтобы Украина стала самодостаточной страной и полностью прекратила закупки газа за границей", – говорит Игорь Щуров, генеральный директор ДТЭК Нефтегаз.

Ближайшие цели компании – увеличить добычу газа в несколько раз и обеспечить энергонезависимость страны.

Свою судьбу Олег Гафич тоже встретил на работе.

"Мне эта девушка приглянулась сразу, через некоторое время понял, что нравится и надо делать первый шаг", – делится он.

Недавно пара сыграла свадьбу. Династия продолжается.

Ранее в ДТЭК Нефтегаз назвали способ, как нарастить добычу газа и повысить энергонезависимость Украины.

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