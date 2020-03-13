Как уберечь пенсионеров от коронавируса: в Пенсионном фонде объяснили

Люди в преклонном возрасте - легкая добыча для опасного вируса

Во время всеукраинского трехнедельного карантина пенсионеры могут воспользоваться онлайн сервисами вебпортал Пенсионного фонда. Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда.

"В связи с ограничительными мерами, принятыми правительством Украины для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и введением карантина, Пенсионный фонд Украины сообщает о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн сервисами вебпортал Пенсионного фонда", – сказали в пресс-службе.

Для этого необходимо сделать следующие действия:

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подать заявление о назначении пенсии в "одно касание";

получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, др.);

проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);

провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор;

подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/ уточнения данных в Реестр застрахованных лиц;

подать обращения (предложение и т.д.);

активировать услугу бесплатного СМС-информирование (относительно назначения/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр соцполитики Марина Лазебная пообещала, что в этом году украинцев обязательно ждет повышение пенсий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал прежний состав Кабмина за слабые усилия по части пенсионной реформы.

Ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсионных фондов и страхования:

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