Как Украина потратит "деньги Стокгольма": Гройсман дал прогноз

Премьер-министр пока не подтвердил планы "Нафтогаза" на 2,56 млрд долларов от "Газпрома"

Выигранные в суде у "Газпрома" 2,56 млрд долларов нужно направить на экономическую стабилизацию Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на 14-й ежегодной украинской инвестиционной конференции Dragon Capital.

"Деньги Стокгольма – хороший вопрос. Нет сейчас ответа. Давайте посмотрим и не будем делить сейчас что-то. Нужно определяться. Но в любом случае я хочу сказать следующее: эти деньги должны быть использованы для экономической стабилизации страны, для роста и независимости. В этом у меня нет никаких сомнений, а там мы увидим", – заявил Гройсман.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,6 млрд долларов. По результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Как известно, первое решение Стокгольмский арбитраж вынес по спору Украины и России о контракте на поставки газа, а второе касалось транзитного контракта.

Ранее "Нафтогаз" заявил, что уже придумал, как потратит деньги от "Газпрома". В теории планы украинской компании могут поспособствовать снижению цены на газ в Украине.