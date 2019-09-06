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Как Украина торговала мясом птицы и свининой: опубликована статистика

6 сентября, 13:45

В ГФС подвели итоги восьми месяцев 2019 года

/ Фото: Getty Images

Украина в январе-августе 2019 года увеличила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 28,4% – до 275,47 тыс. тонн. Об этом информирует Государственная фискальная служба (ГФС), которая ранее сообщила о сокращении экспорта и росте импорта сыров.

Согласно данным ведомства, в денежном выражении экспорт этой продукции вырос на 20,4% – до 401,78 млн долларов.

При этом импорт мяса птицы и субпродуктов за восемь месяцев сократился на 4,4% – до 82,2 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте – на 3,7%, до 32,86 млн долларов.

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Поставки свинины за границу увеличились на 4,2% – до 1,41 тыс. тонн, в денежном эквиваленте экспорт составил 3,13 млн долларов.

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В то же время импорт свинины в Украину за этот период вырос на 3,9% – до 16,33 тыс. тонн на 31,1 млн долларов.

Новости "Сегодня" писали, что, по мнению экспертов, украинцы употребляют в пищу недостаточное количество не только рыбы, но и свинины: при физиологической минимальной норме потребления такого мяса в 30 кг на человека в год, в Украине потребляется всего 15 кг.

Мы также сообщали, что видео обычных фермеров и аграриев бьет рейтинги просмотров в интернете. В частности, они учат, как вырастить скот и выгодно его продать. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Интерфакс-Украина

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