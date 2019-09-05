Как Украина торгует с миром: с Зимбабве по нулям, а Польша обошла РФ

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Украина стала больше продавать и покупать товаров и услуг за рубеж, об этом говорят данные Госстатистики за первое полугодие. Но если услуг мы, как и ранее, продаем больше, чем покупаем, то по товарам имеем минус, и за год он увеличился. По словам экспертов, негативное сальдо по товарам сохранится и в будущем, потому что Украина в основном экспортирует сырье, а импортирует высокотехнологичные товары.

Товары

По подсчетам Госстатистики, наша страна за полгода экспортировала товаров почти на 24,5 млрд долларов (+5,2%), импортировала на 28,2 млрд долларов (+8,5%), на 3,7 млрд долларов больше. Негативное сальдо за год увеличилось более чем на 1 млрд или на 37%. Самым крупным торговым партнером по экспорту впервые стала Польша: экспорт на 1,69 млрд долларов, опередив Россию — 1,59 млрд долларов. На третьем месте Китай — 1,56 млрд долларов, причем прирост по экспорту за полгода огромный, +56%. В страны "миллиардники" по объему экспорта входят Италия — 1,27 млрд долларов, Египет — 1,18 млрд долларов, Германия — 1,06 млрд долларов, Индия — 1 млрд долларов. Меньше всего товара (из 160 стран-партнеров) мы в этом году продали Гренландии (автономия Дании) — на 3,7 тыс. долларов и Гондурасу — на 26,7 тыс. долларов, а в Зимбабве вовсе не было экспорта. По товарной структуре: в Польшу продаем прежде всего металл, руду и древесину, в РФ — металл, продукцию машиностроения и неорганической химии, в Китай — руду, зерно, растительное масло. По импорту нашим самым большим торговым партнером впервые стал Китай: куплено товаров на 3,9 млрд долларов (+27%), в основном продукция машиностроения, далее идет РФ — на 3,8 млрд долларов, из них на 2,2 млрд долларов — нефтепродукты, и Польша — на 1,88 млрд долларов, прежде всего автомобили, продукция машиностроения, пластмассы и полимеры.

Услуги

Здесь наш рынок имеет за полгода по экспорту 5,9 млрд долларов (+7,6%), по импорту — почти 3 млрд долларов (+2,5%). Главные партнеры, коим мы продаем "мозги и руки" — это страны ЕС — 2,2 млрд долларов (+4,5%) и РФ — 1,7 млрд долларов (+4,6%). Но в ЕС мы покупаем услуг на 1,5 млрд долларов, а в РФ — всего на 130 млн долларов. Больше всего продаем транспортных услуг — на 3 млрд долларов (+7,5%), из них половина — это транзит газа из РФ в Европу, на IT-сферу приходится еще 1,1 млрд долларов (+12,7%). Покупаем прежде всего транспортные услуги (закупка газа и авиасообщение) — 679 млн долларов, деловые услуги — 611 млн долларов и услуги, связанные с путешествиями — 539 млн долларов.

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Прогнозы экспертов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что экспорт и импорт выросли не только в деньгах, но и в штуках благодаря укреплению гривни. Но негативное сальдо по товарам сохранится еще многие годы, так как Украина по-прежнему будет продавать в основном сырье (руда, зерно), которое имеет низкую добавленную стоимость, а покупать высокотехнологичные товары, где добавленной стоимости (эквивалент труда работников) куда больше. Экспорт услуг по-прежнему будет развиваться быстрее, чем их импорт, но есть опасность снижения экспорта из-за уменьшения объемов транзита в Европу российского газа. А вот IT-услуги станут продаваться еще больше — наши специалисты уже наладили связи с зарубежьем, прочно заняв свою нишу на рынке.

Продаем перья, рога и копыта

Украина экспортирует даже отходы пищевой промышленности, причем в значительных объемах — почти на 800 млн долларов за полгода (+30%). Они, по словам экспертов, перерабатываются за границей на корм для животных. Все больше востребованы обработанные пух и перья, их продано на 539 млн долларов, это в 4,5 раза больше, чем год назад. Идут на экспорт рога и копыта, клювы птиц — более чем на 300 тыс. долларов, — из них делают сувениры, клей, натуральные костяные пуговицы. Покупают за рубежом наши изделия из соломы — на 740 тыс. долларов (+10%), шеллак (продукты жизнедеятельности насекомых-червецов, использующиеся в фармацевтике) — на 498 тыс. долларов (+29%). А вот современных произведений искусства — вышиванок, глиняной посуды ручной работы, петриковской росписи, лижныков (гуцульских овечьих одеял) и т. д. — продано вдвое меньше, чем год назад, — всего на 299 тыс. долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что "дыра" во внешней торговле Украины разрастается. Отрицательное сальдо резко увеличилось за год.

Также мы писали о том, что в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

При этом за последние пять лет доля украинского экспорта в Евросоюз практически удвоилась.

Эксперты считают, что Украина идет на рекорд по экспорту ягод и фруктов:

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