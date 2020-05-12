Как Украина зарабатывает на мировом кризисе: экспорт зерна вырос на 5%

Экономисты отмечают что последствия снижения цен в мире на продовольствие, вызванное пандемией коронавируса, по-разному воздействуют на украинский агробизнес и на рядового потребителя. Так, аграриям удалось даже заработать за счет того, что увеличился экспорт зерна пшеницы и кукурузы.

Хотя средняя цена на экспортируемую пшеницу и упала со 145 до 140 долларов за тонну, за счет увеличения объемов экспорта (в условиях эпидемии ряд стран-импортеров зерна в Азии и на Ближнем Востоке стали закупать его больше, создавая запасы), доходы зернотрейдеров увеличились.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в этом маркетинговом году (считается с июля по июнь) экспортировано более 18 млн т пшеницы (рост за последние два месяца на 5%).

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В Минэкономики уверяют: для внутреннего потребления зерна хватит, так как с зернотрейдерами подписан меморандум о неснижаемых запасах зерна в 8,2 млн пшеницы, это вдвое больше, чем год назад.

"В отличие от других стран, экспорт которых пострадал от эпидемии, Украина уже заработала: за три месяца экспорт вырос за счет аграрного сектора, на который в деньгах пришлось более 50% объемов, – отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Больше у нас покупали за рубежом не только зерна, но и подсолнечного масла. А это значительные доходы от налогов в госбюджет, сейчас агросектор дает до 40% валютных поступлений. Например, в 2019 году они составили 9,6 млрд долларов или 240 млрд грн, свыше четверти доходов казны".

Подробнее о том, что происходит с ценами на продукты во всем мире прямо сейчас, и о том, чего стоит опасаться в будущем, читайте в материале: После карантина миру грозит нехватка продуктов: чего ждать Украине

А тем временем в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщают о том, что урожай-2020 беспрецедентно сократится. Главными причинами сокращения объемов сбора зерновых и зернобобовых культур называют дефицит влаги и COVID-19.

Также снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году эксперты объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

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