Как украинцы будут жить через три года: макропрогноз Кабмина

Фото: flickr.com\skhakirov

Реклама

Кабинет министров изменил макропрогноз развития Украины на 2020-22 годы, утвержденный прежним правительством полгода назад. Как поясняют в Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства, основная причина для пересмотра показателей – укрепление гривни и снижение мировых цен на энергоносители. Эти изменения уже использованы при внесении правок в новый проект бюджета на 2020 г. ко второму чтению, презентованный премьером Алексеем Гончаруком.

Какие макропоказатели откорректировали и что это принесет рядовому украинцу, выяснили "Сегодня".

Кабмин: Зарплаты выше, цены ниже, безработица меньше

В опубликованном на днях постановлении Кабмина №883 от 23 октября мы выделили пять главных макропоказателей: ВВП (напомним, это рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства и предназначенных для потребления, экспорта и накопления), дефицит торгового баланса, зарплата, рост цен и изменение количества безработных (см. таблицу).

/ Фото: Сегодня

В Министерстве разъясняют, что реалистический сценарий, основанный на постепенном экономическом росте, не учитывающем влияния проводимых сейчас реформ, кардинально не изменился и является лишь техническим корректированием показателей. А вот второй – оптимистический – сценарий уже учитывает реформы, поэтому мы рассмотрели его.

"Без кардинальных успехов в борьбе с коррупцией, реформирования судебной системы, защиты прав собственности не будет обеспечен ускоренный рост экономики, – отмечено в пояснениях Минэкономразвития. – Превращение Украины в высокоэффективную страну осуществлен именно во втором сценарии".

Как видно из таблицы, ВВП будет расти более быстро, чем планировалось полгода назад, и за три года превысит прежние показатели на 5,2%, то есть увеличится не на 10,5%, а на 15,7%. Обещают в Кабмине и более ускоренный рост средней зарплаты – на 452 грн больше, чем планировалось, или до 16966 грн. А безработица станет уменьшаться более быстрыми темпами, и в 2022 году в Украине будет всего 6% незанятого трудоспособного населения (сейчас 8,1%). Также нам обещают существенно меньшую инфляцию, чем планировалось: к концу 2022 года все подорожает на 18%, а не на 23%.

Из негативных прогнозов – значительно больше вырастет дефицит внешнеторгового баланса, который и так у нас отрицательный много лет. То есть Украина будет все больше покупать товаров, чем продавать, влезая в долги. За три года долговая "яма" увеличится почти вдвое, достигнув 25,5 млрд долларов. Прежний Кабмин рассчитывал уложиться в 17,25 млрд долларов, увеличив долги всего на четверть.

Эксперты: А дыра в бюджете все больше

Аналитики при оценке новых предложений правительства обращают внимание прежде всего на увеличение внешнеторгового баланса, называя его главной экономической проблемой ближайшего трехлетия. При этом они говорят, что эти расчеты более объективны, чем расчеты предыдущего правительства. Также эксперты уверены, что зарплаты вырастут, возможно, даже больше, чем планируется, но и инфляция тоже будет выше прогнозной. Безработица станет меньше, но экономисты опасаются, что это может произойти за счет дальнейшей трудовой миграции. А вот для запланированного роста ВВП нужно кардинальное улучшение инвестиционного климата, прежде всего это запуск рынка земли и масштабная приватизация госпредприятий.

Как разъяснил нам член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, хронический дефицит торгового баланса отражает структуру экономики страны: государства с профицитом торгового баланса (превышение доходов над расходами) имеют промышленную экономику, а с дефицитом – преимущественно аграрную.

"Покрыть отрицательное сальдо в такой ситуации можно либо за счет резервов Нацбанка, которых не хватит, либо за счет заимствований, – говорит Пендзин. – Если в Украине сейчас промышленность не растет, то и дальше будет расти превышение расходов над доходами, так как мы экспортируем в основном товары с низкой добавленное стоимостью – это рудное сырье, металлопрокат и зерно, а покупаем товары с высокой добавленной стоимостью – это автомобили, бытовая техника, электроника".

Эксперт добавил, что значительный вклад в ухудшение торгового баланса страны вносят трудовые мигранты, благодаря которым в Украину в 2018 году поступило около 12 млрд долларов, это на порядок (в 10 раз) больше, чем 10 лет назад. Значительная часть этих денег находится в тени, но давит на реальный потребительский рынок, так как валюта конвертируется в гривни, и на них покупаются импортные товары – прежде всего автомобили и сложная бытовая техника. По данным Госстатистики, новые автомобили в этом году вошли в тройку самых импортируемых товаров, хотя год назад не входили даже в десятку.

То есть ускоренно растет розничная торговля, за счет которой и получится прогнозируемое Кабмином увеличение ВВП. При этом Пендзин согласен с тем, что инфляция будет замедляться, так как украинские цены, например, на продукты практически равнялись с европейскими, а по картофелю и молокопродуктам превысили.

"В основу обновленного проекта госбюджета на 2020 год все же лег реалистический сценарий, что показывает: пока ориентироваться на оптимистические показатели сложно. Возможно, их достигнем, если за три года удастся запустить кардинальные реформы, прежде всего это рынок земли", – подытожил Пендзин.

Земля и "плюшки" инвесторам

С тем, что ВВП Украины может резео ускориться прежде всего за счет открытия рынка земли, согласен и президент Украналитцентра Александр Охрименко, но, по его словам, весомый результат надо ожидать не ранее чем через три года.

"Главный недостаток прогноза Кабмина в том, что там не говорится, за счет чего можно достигнуть роста, – критикует Охрименко. – Нужно улучшать инвестиционный климат. Помимо разрешения на продажу земли, пора начать прозрачную приватизацию привлекательных гособъектов, о которой говорится уже много лет, но мало что делается. В этом случае ВВП и зарплаты могут вырасти намного больше, чем предусматривает даже оптимистический сценарий, прекратится трудовая миграция, более того, этот процесс может пойти вспять. На первом этапе можно развивать трудовую кооперацию с ЕС, создавать свободные экономические зоны, как например, успешно делает Турция. В частности, много бытовой техники известных европейских брендов собирается в Турции, это выгоднее производителям. Без всего этого запланированных Кабмином показателей достичь вряд ли удастся".

Как видим, эксперты настроены критично, но конструктивно: они надеются, что новым властям удастся за три года провести запланированные кардинальные реформы и преодолеть негативные тенденции в развитии экономики Украины.

О том, какой может стать главная смета Украины на 2020 год, смотрите в сюжете

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама