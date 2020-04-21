Как уменьшить расходы во время карантина: советы экспертов

Во время карантина, вызванного вспышкой коронавируса, многие украинцы временно оказались без заработков и вынуждены экономить на всем. Журналисты "Ранку з Україною" выяснили, какие существуют способы уменьшить растраты, при этом обеспечив себя всем необходимым.

Киевлянка Ольга Каменчук вместе с мужем работает в сфере развлечений. Женщина признается, что семейный доход во время карантина равен нулю. Поэтому приходится экономить на всем, в частности – на еде и коммуналке. Например, чтобы уменьшить расходы на коммунальные платежи, семья готовит ночью, потому что тариф в это время меньше.

"Раньше мы не планировали свой бюджет. У нас был общий доход. У нас были у каждого свои маленькие расходы. И мы договаривались только о больших каких-то глобальных покупках. Сейчас мы с мужем планируем все, до мелочей", – говорит Ольга Каменчук.

Реклама

Эксперт по экономии Максим Шеремет советует составлять список продуктов на несколько недель вперед, и отказаться от спонтанных желаний. На нужных продуктах можно сэкономить, даже без ущерба для качества.

"Когда вы ходите по супермаркету, смотрите на стеллажи не на уровне глаз, а опускайте взгляд на нижние полки. Поскольку там товары будут значительно дешевле, чем те, которые находятся на так называемых "золотых полках", – объясняет эксперт по экономии Максим Шеремет.

К тому же на отдельные группы товаров возник избыточный спрос – из-за паники, связанной с карантином. Соответственно, и цена на них – спекулятивные. Эти продукты можно легко заменить другими.

"Цены на имбирь, лимон выросли за последние полтора месяца в три раза. Сейчас, например, идет стремительный рост цен на гречку. Можно обратить внимание на другие крупы, на пшенную кашу или на макароны", – советует Максим Шеремет.

Экономист Олег Пендзин утверждает: ограничения всех расходов на время карантина – единственный возможный выход из кризиса в украинских семьях.

"Вы в любом случае знаете, без чего можно обойтись. Ну, без покупки товаров длительного использования вы точно сможете обойтись. Ограничьте свои расходы продуктами питания. Вещи, без которых действительно нельзя обойтись – коммунальные платежи, ремонт бытовой техники, которая необходима вам на карантине", – объясняете экономист Олег Пендзин.

И хотя от своих покупательских привычек очень трудно отказаться, мозг можно обмануть.

"Мозг наш создан так, что он не отличает, когда вы представляете, а когда – реальность. Сохраняйте на сайте, на котором есть то, что вы бы хотели купить, разные вещи. И представьте себе, что вы потом их купите, когда закончится карантин. Просто, якобы ждете доставку своего заказа", – раскрывает секрет психолог Светлана Арефния.

Реклама

Таким образом, чтобы уменьшить расходы на карантине, стоит: отказаться от доставки готовой пищи и покупки полуфабрикатов. Нужно подготовить список необходимых товаров минимум на две недели. Обратить внимание на сезонные продукты, которые доступны в Украине, и смотреть на нижние полки в супермаркетах. Не поддаваться панике и следить за скидками в продуктовых магазинах.Ранее "Сегодня" рассказывали о советах украинцев, рассказаівших, как надо экономить на карантине. Также мы писали о том, что правительство изменило схему выплат по безработице на период действия всеукраинского карантина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама