Маркарова предложила создать агентство по управлению госдолгом

Новое ведомство будет иметь специальный статус и подчиняться Минфину

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Украина намерена создать агентство, которое позволит эффективнее управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом, который в июле вырос до 82,4 млрд долларов.

Об этом в пятницу, 6 сентября, заявила министр финансов Оксана Маркарова во время внеочередного заседания Кабинета министров, информирует пресс-служба правительства.

"Министр также представила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым предлагается ввести европейскую практику управления государственным долгом и создать Долговое агентство Украины", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и подчиняться Министерству финансов.

Новости "Сегодня" писали, что 3 сентября Министерство финансов совершило крупнейший в 2019 году платеж по государственному долгу: были погашены евробонды на 661 млн долларов, а также начисленные по ним проценты – 444 млн долларов (1,1 млрд долларов). Украина выпустила эти облигации в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году.

Глава Минфина Оксана Маркарова также заявила, что Украина готова платить по всем долгам до конца 2019 года.

В свою очередь председатель Национального банка Украины Яков Смолий заверил, что выплаты по государственному долгу, которые Украина осуществила на этой неделе, не повлияли на валютный рынок.

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