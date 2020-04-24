Как в мире сокращают добычу нефти: нефтяники борются с перепроизводством

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:23 по Киеву составила 22,02 доллара за баррель, что на 3,23% (0,69 доллара) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,52% (0,5 доллара) – до 17,08 доллара за баррель. Однако по итогам недели падение цены WTI может составить 32%, Brent – более 9%, отмечает MarketWatch.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в Штатах примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Реклама

"По нашим оценкам количество буровых установок в США сейчас значительно ниже, чем необходимо для поддержания производства. Это приведет к естественному снижению добычи в ближайшие дни или месяцы", – рассказали эксперты ANZ, на которых ссылает S&P Global Platts.

Реклама

В тренде Доллар перед выходными рванул вверх: курс НБУ

Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

"Баланса спроса и предложения во втором квартале не удастся достичь даже за счет соглашение о еще большем снижении добычи ОПЕК+", – отметил главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес.

Он полагает, что инвесторы будут опасаться любых негативных новостей, поскольку излишки нефти заполнят хранилища в ближайшие недели.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что далеко не все страны, которые добывают нефть, могут легко остановить процесс нефтедобычи в случае перенасыщения рынка.

День 20 апреля уже вошел в историю рынка нефти как день, когда финансовые обязательства на поставки – фьючерсы – упали в цене ниже нуля. Что, по сути, означает: продавцы должны доплачивать покупателям за то, чтобы те забрали у них обязательства по поставкам добытой нефти.

Напомним, что после провала мартовских переговоров ОПЕК+ Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, в связи с чем стоимость ресурса обрушилась до небывалых показателей.

В рамках сделки ОПЕК++ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На спешно созванной телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама