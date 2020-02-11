"Как в Польше": Зеленский заговорил о серьезном росте зарплат в Украине

Президент рассчитывает, что жители страны не будут уезжать на заработки

Заработные платы в Украине должны повысится до уровня Польши, чтобы граждане нашей страны оставались работать на родине. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеоролике, в котором показал украинцам рабочий день главы государства.

"Я хочу, чтобы средняя зарплата у нас была, как в Польше. Хочу верить, что мы за четыре с половиной года (президентской каденции. – Ред.) осуществим эту мечту. Почему как в Польше? Потому что в Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. А почему они вернутся? Только если здесь будет мотивация", – заявил Зеленский.

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Впрочем, по мнению президента, даже 70% от польских зарплат уже смогут убедить украинцев оставаться работать дома.

Напомним, в декабре 2019 года средняя зарплата в Украине повысилась до 12 264 гривен. При этом самые высокие заработные платы в стране получали жители Киева, а самые низкие зафиксированы в Черниговской области.

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В целом Украина проигрывает странам Европы по зарплатам и безработице. Например, средняя зарплата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро в эквиваленте. В то же время в Польше этот показатель – 1 143 евро, что в три раза выше, а в Чехии – 1 310 евро, или в 3,4 раза выше.

Ранее новости "Сегодня" также выяснили, на что бы тратили деньги украинцы, если бы получали 3000 долларов в месяц:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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