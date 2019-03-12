Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Конституционный суд. Фото: Delo.ua.

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6b9/56e/5c86b956efe07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6b9/56e/5c86b956efe07.jpg 2019-03-12T07:51:00+02:00 Экономика Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

В Украине опять планируют наказывать за незаконное обогащение. После того, как Конституционный суд признал неконституционной и отменил статью о незаконном обогащении, в парламенте было зарегистрировано сразу пять законопроектов, которые возвращают уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд отменил статью 3682 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обогащение" как такую, которая не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Статья предусматривала наказание за то, что депутат или чиновник любого уровня приобрел "активы в значительном размере", но не смог подтвердить документально "законность оснований приобретения" этих активов. "Значительным размером" считаются денежная сумма или имущество на сумму свыше тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан – 17 000 грн.

Конституционный суд посчитал нарушением презумпции невиновности то, что формулировка статьи позволяла обвинять в незаконном обогащении любого представителя власти, пока тот не докажет, что приобретал активы "значительных размеров" на честно заработанные средства. Также он обнаружил нарушения нескольких других конституционных положений.

Например, купил чиновник квартиру или машину, а в декларации не указал, что владеет достаточной суммой денег на счетах или наличными. Раньше это было основанием для расследования и обвинения в незаконном обогащении. После отмены ст. 3682 УК основания для таких обвинений отпали.

"Суть презумпции невиновности в том, что определяющим является предположение о невиновности лица. Поэтому на лицо не может быть возложена обязанность доказывать свою невиновность и наличие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность", – говорится в информационном сообщении Конституционного суда по поводу его решения.

"Статья 3682 Кодекса не отвечает требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", – говорится в решении КС.

Решение Конституционного суда вызвало возмущение в обществе, поскольку грозит "обнулением" более 70 "коррупционных" дел, фигуранты которых обвинялись по этой статье.

Отметим, что статья "Незаконное обогащение" появилась в Уголовном кодексе в 2015 году по требованию международных партнеров Украины. Это было одним из условий предоставления Украине безвизового режима с ЕС и кредита МВФ. Международный валютный фонд пока официально не отреагировал на произошедшее. А вот G7 и Всемирный банк сделали совместное заявление, в котором призвали Украину "восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований, завершение которых поставлено под угрозу этим постановлением".

Посол США в Украине Мари Йованович также назвала решение КС "серьезным ударом по борьбе с коррупцией", и подчеркнула, что для исправления ситуации должны быть приняты такие поправки к законам, которые бы не позволили закрыть дела, подорванные решением суда.

Конкурс формулировок

Как писал сайт "Сегодня", в начале февраля законопроект похожего содержания – не отменяющий, но значительно сужающий круг оснований для наказания по статье о незаконном обогащении – внесла в парламент группа народных депутатов из БПП и "Народного фронта", однако до голосования дело не дошло.

После отмены Конституционным судом "коррупционной" статьи УК в Верховной Раде за неделю было зарегистрировано сразу 5 законопроектов, возвращающих в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении в несколько иной формулировке.

Первым свой законопроект уже 28 февраля подал действующий президент Петр Порошенко (регистрационный номер 10110). Вместо оспоренной судом формулировки насчет активов, "законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами", в президентском законопроекте предложено наказывать за приобретение активов "без законных на то оснований". Сроки наказаний остаются прежними.

Альтернативный законопроект № 10110-1 подал 1 марта депутат Каплин. Он предложил еще более конкретную формулировку: наказывать за активы, приобретенные "без законных на то оснований, в том числе значительное увеличение активов, которое превышает законные доходы". Срок наказаний автор этого законопроекта предложил увеличить. За преступление без использования служебного положения – лишение свободы не на 2, а на 3 года, для должностного лица средней руки –не до 5, а до 7 лет тюрьмы, и для высокого начальства – пожизненное заключение.

Авторы законопроекта № 10110-2 Чумак и Новак предложили считать незаконным обогащением просто активы, "стоимость которых значительно превышает доходы лица, полученные из законных источников". Т. е., по сути, из источников, которые можно указать в декларации. Срок наказания они, как и президент, предлагают не увеличивать.

Депутат Мустафа Найем в своем альтернативном законопроекте №10110-3 формулирует "от обратного": наказание полагается за активы, "которые не могли быть получены законным путем". Сроки наказания он также не считает нужным менять.

И, наконец, пока что самый последний из поданных альтернативных законопроектов, авторства Юрия Деревянко, №10110-4, фактически повторяют формулировку законопроекта №10110-2, но увеличивает сроки наказаний и более четко прописывает круг лиц, на которых распространяется действие законопроекта.

Также законопроект №10110-4 предлагает не устанавливать срок давности на преступления по статье "незаконное обогащение". Пока это единственный предложенный вариант продолжения или возобновления уголовных дел, открытых по отмененной статье.

Чем грозит Украине отмена уголовного наказания за незаконное обогащение

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что "на кону не просто безвизовый режим, но поддержка Украины". Глава Совета общественного контроля НАБУ Виталий Шабунин считает, что речь может идти о дальнейших решениях зарубежных партнеров Украины по антироссийским санкциям, предоставлению Украине летального оружия, кредитам МВФ и т.д. Он убежден, что выполнить требование насчет продолжения начатых дел невозможно. "Даже если завтра Верховная Рада проголосует за восстановление уголовной ответственности за это преступление, то привлечь по ней к ответственности за имущество, приобретенное до этого момента, будет невозможно. Статьи Уголовного кодекса не действуют назад. Это основы основ уголовного права", – говорит он.

Между тем, экономический аналитик Борис Кушнирук считает, что привлечь к ответственности за незаконное обогащение можно даже по действующему законодательству. Правда, не по уголовной статье, а по административной.

"Однозначного трактования ответственности за незаконное обогащение нет. Даже ООН, которая вносила предложение по введению уголовной ответственности за незаконное обогащение, отмечала: если это не противоречит национальному законодательству. А учитывая, что в большинстве стран мира присутствует презумпция невиновности, то фактически эта норма не используется. Зато предусматривается административная ответственность. Ведь презумпция невиновности существует только в уголовном праве. В административном ее нет. И чиновники должны объяснять законность происхождения своих активов. По административному праву посадить нельзя. Но если законность активов не доказана, они конфисковываются в государственный бюджет. Причем это решение касается всех должностных лиц, включая министров, судей и т.д. А кроме того, в отношении чиновников, чье имущество конфисковано в связи с недоказанностью происхождения активов, высказывается недоверие. И этим чиновникам запрещено находиться на государственной службе. Что касается депутатов, их нельзя лишить должности. Но конфисковать незаконные активы можно", – объясняет Борис Кушнирук.

Что касается угрозы отсутствия международных кредитов, то Борис Кушнирук убежден: в год двойных выборов решение о следующих траншей будет приниматься, исходя главным образом из политических раскладов. В зависимости от результатов выборов, Украина получит следующий транш в лучшем случае осенью, а в худшем – только в следующем году. В нынешней ситуации статья об уголовной ответственности за коррупцию не будет решающим аргументом.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.