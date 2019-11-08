Как вернуть неисправный товар недобросовестному магазину (видео)

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Новости "Сегодня" уже рассказывали, как отремонтировать китайский товар по гарантии. Но иногда товары – и китайские, и нет – приходится просто возвращать в магазин. Как это сделать, узнали наши журналисты.

Четыре тысячи гривен за неисправный товар. Киевлянин приобрел дорогие наушники, а уже дома выяснилось, что они бракованные. Попытка вернуть их в магазин обернулась настоящим приключением.

"Ну, как отдать 4000 гривен за наушники, которые колят тебе ухо – это не нормально", – возмущается Сержик Файний.

Поэтому на следующий день парень решил их вернуть. Магазин навстречу не пошел, поэтому покупатель вызвал полицию.

"Потом пошел в отделение на Московской улице, написал там заявление на них. Позвонил в Госпродпотребслужбу и пока никаких результатов", – рассказывает Серж.

За помощью мы обратились к эксперту по защите прав потребителей. Максим Несмиянов объясняет: скорее всего это подделка.

"Потребителя грамотно ввели в заблуждение. Значок трилистника – это адаптация под украинский рынок, да, но ни одного слова по-украински имеется, есть русский и молдавский", – отмечает эксперт.

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Отправляемся в магазин, к нам выходит продавец. Объясняем суть проблемы. На что продавец говорит, что он ничего не решает и уходит говорить по телефону в подсобку. А мы пока осматриваемся вокруг.

"Первое впечатление – уголка потребителя не имеется. Скрывается информация о субъекте хозяйственной деятельности, чтобы вы не могли написать жалобу. Потому же и документы выдаются липовые", – рассказывает эксперт.

Чтобы выяснить, кому принадлежит ФЛП, и легален ли товар, вызываем полицию. Затем нас соединяют с представителем владельца.

"Есть моменты к которым нужно подготовиться, изучить вопрос. Пусть человек опишет суть претензии, оставит номер заказа, свои контактные данные", – говорят нам по телефону.

Правда, на чье имя писать заявление, продавец упорно не признается. Даже несмотря на присутствие полиции, которую мы вызвали. Полицейские успокоили: участковый занимается этим делом и имеет все данные. Сейчас он проверяет этот ФЛП. Поэтому мы поверили и решили подождать. На следующий день деньги таки вернули. Сержик уверен – только благодаря журналистам.

"Перезванивает, говорит: "Я тебе скину деньги на карту". Минут 15 и мне приходят средства. Но я добился чего хотел, я вернул деньги я отстоял свои права", – говорит Серж.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" помогли киевлянке вернуть деньги за потерянное в магазине золото. Золотая цепочка после гарантийного ремонта уменьшилась в весе.

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