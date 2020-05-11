Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это время

Власти заказали 10 миллионов масок, а народ истратил два миллиона валюты из «заначек»

Сегодня, 11 мая, Украина ровно два месяца живет в условиях карантина, который был введен правительством в связи с эпидемией коронавируса. За это время выявлено более 15 тыс. заболевших, из них более 3 тыс. человек выздоровели, а около 400 случаев оказались летальными.

Власти обнадежили: потерпеть придется еще 12 дней, до 22 мая, но не обещали, что противоэпидемические ограничения полностью отменят. Прежде всего это касается работы метрополитена и междугородних пассажирских перевозок автобусами и поездами.

Сайт "Сегодня" оценил результаты первых двух месяцев карантина в цифрах и выяснил, какими могут быть последствия для населения страны.

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/ Фото: Сегодня

Население: покупали маски и продукты

Борьба с коронавирусом ударила как по экономике страны, так и по карману украинца, заставив его пересмотреть и существенно увеличить свои траты.

Главных последствий карантина для рядового гражданина, который благодаря противоэпидемическим мерам не заболел, два:

Увеличение расходов: на маски, санитайзеры, проезд (передвижение на такси или личном автомобиле вместо общественного транспорта), коммунальные услуги (из-за того, что люди сидят дома, они расходуют больше воды, газа, электроэнергии) и так далее. По данным портала buhgalter911, за два месяца карантина выросли траты домохозяйств на лекарства и медицинские товары (+10%) и продукты (+2,6%) и сократились на топливо (-16%) и одежду-обувь (-90%). Также многим пришлось потратить "заначки": население сдало за это время наличной валюты на 2,1 млн долларов больше, чем купило. Уменьшение доходов: по данным социальных исследований, две трети респондентов заявили о сокращении или полной потере заработка. Больше всего пострадали те, кто был собственником предприятия общественного питания или сферы услуг (парикмахерские, химчистки, салоны красоты и т. д.) либо работал на таком предприятии, – в связи с карантином их работу запретили. Также временно остались не у дел работники транспорта, юристы, аудиторы, частные стоматологи.

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Бизнес: кто прекратил работу

Эксперты оценивают потери экономики страны от невыпуска товаров и непредоставления услуг примерно в 500 млрд гривен.

По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины, введение карантинных мер привело к остановке деятельности 700 тысяч предпринимателей и предприятий микро-, малого и среднего бизнеса. В том числе это около 330 тыс. бизнес-структур (всего их, согласно информации Госслужбы статистики, более 950 тыс.).

Из 1,95 млн физлиц-предпринимателей пока не работают 424 тыс., которые попали под карантинные меры. Подавляющее большинство их – 315 тысяч – были заняты в торговле, 67 тыс. – в сфере индустрии красоты и 42 тыс. – в общепите. Ожидается, что этот бизнес сможет возобновить свою деятельность с сегодняшнего дня, 11 мая, когда начнется ослабление карантина. Что дополнительно даст работу еще примерно такому же количеству наемных сотрудников, которые, заметим, не всегда оформлены легально. Но по факту число "свободных рук" может уменьшиться примерно на четверть, что уже хорошо.

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Постепенно начинают возвращаться на заработки за рубеж трудовые мигранты. Потребность в украинских заробитчанах настолько велика, что, например, польские бизнесмены за свой счет организуют для них чартерные перелеты и оплачивают обязательный 14-дневный карантин.

Эксперты: Нужно 3-4 месяца на "рестарт"

Экономисты говорят, что приостановка экономики из-за введенных противоэпидемических мер серьезно ударит в ближайшие полгода по уровню доходов украинцев, даже если карантин вскоре полностью отменят. Нужно 3-4 месяца, чтобы остановленные бизнес-процессы снова начали работать, занятые в них работники получили зарплату и начали ее тратить на товары и услуги, увеличивая спрос. Поэтому ожидать, что "жизнь наладится" сразу же, как все войдет в привычный режим, не приходится.

"Истории великих кризисов, происходившие с 1990-х годов, показывают, что экономика Украины падала намного глубже и восстанавливалась намного дольше, чем в странах Европы, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин. – Ожидать, что нынешний кризис станет исключением, не стоит. Считаю слишком оптимистичными как заявления властей Украины о том, что ВВП у нас упадет в этом году на 4,5%, так и прогнозы МВФ о падении нашего ВВП на 7,2%. По расчетам специалистов ЭДК, падение составит не менее 10%, прежде всего за счет стагнации в сфере товаров и услуг. Лишь с 2021 года начнется восстановление украинской экономики. Но оно будет очень медленным, так как структурных изменений в экономике не видно, в ней по-прежнему будет доминировать экспортно ориентированный агросектор".

С тем, что украинцам снова, как и в 2008-м и в 2015 годах, придется на время затянуть пояса, согласен и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Однако он делает ставку на то, что агросектор станет драйвером восстановления нашей экономики. Село поможет пережить падение нынешнего года, которое составит до 10% ВВП, и начать рост в 2021 году.

"Увы, других способов восстановления не видно: экономики стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, которые являются традиционными потребителями продукции нашей металлургической и горнорудной промышленности, пока на спаде, – анализирует Александр Охрименко. – Поэтому ожидать быстрого роста спроса на металл и руду в этом году не приходится. А вот продукты питания нужны всегда. Надеюсь, что восстановлению нашей экономики будет способствовать и новый закон о рынке земли, который уже подписан президентом".

Напомним, что власти Черкасс отменили карантин досрочно. Не вызовет ли это роста числа заболевших, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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