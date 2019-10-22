Как вырастет экономика Украины в 2019 году: Минэкономики обновило прогноз

/ Фото: пресс-центр НБУ

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2019 года составит 3,5%. Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук. При этом в НБУ считают, что рост ВВП превысит прогнозы.

"Мы ожидаем небольшое ускорение по сравнению с предыдущим годом. Если в прошлом году ВВП рос на 3,3%, то в этом году мы ожидаем рост на 3,5%", – сказал Николайчук во время брифинга, посвященного новому макропрогнозу, который подготовило министерство..

По его словам, улучшение прогноза по росту экономики связано с достаточно взвешенной фискальной и монетарной политикой государства. Кроме того, в Украине наблюдается улучшение доверия со стороны внутреннего потребителя и инвесторов, что привело к увеличению показателя привлечения капитала в страну.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) ранее также улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3% с 2,7%, прогнозируемых ранее.

Кроме того фонд повысил расчетный курс украинской гривни к доллару США. О том, когда украинцам ждать доллара по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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