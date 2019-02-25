Как вырастут пенсии с 1 марта: Рева раскрыл суммы повышения
Тем, чья прибавка по формуле составит меньше 100 гривен, сделают доплату
Среднее повышение пенсий в Украине с 1 марта 2019 года составит 255 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время встречи президента с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.
"Средний размер повышения составит 255 гривен", – сказал Рева, уточнив, что не каждый пенсионер получит именно такую сумму.
Так, пенсии пересчитают для 10,2 млн получателей, но реальное повышение ждет 8 млн человек.
"Средства распределятся согласно формуле, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера. Если повышение будет менее 100 грн, то будет применяться доплата к указанному размеру, иначе говоря – минимальная выплата в марте составит не менее 100 грн", – пояснил он.
Кроме того, как сообщил президент Украины Петр Порошенко, некоторым пенсионерам выплатят по 2410 гривен компенсации за отсутствие повышения в 2015-2016 годах.
Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января 2019 г. минимальная пенсия уже повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).
Минпенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:
- с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;
- с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.
Также пересчитают все пенсии с 1 марта. Повышение будет учитывать инфляцию.
Как ранее отмечали в Пенсионном фонде, по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров.
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