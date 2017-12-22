Как вырастут зарплаты и пенсии в 2018 году: Гройсман озвучил цифры

Вчера, 16:31

Премьер уверен, что заложенные в бюджет показатели – это не предел

Как вырастут зарплаты и пенсии в 2018 году: Гройсман озвучил цифры
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Минимальная заработная плата в Украине в 2018 году точно повысится на 17%, как это заложено в принятом 7 декабря госбюджете, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на итоговой пресс-конференции. При этом, по словам главы правительства, рост соцстандартов в стране может быть и выше.

"В 2018 году мы поднимем минимальную заработную плату с 3200 до 3723 грн. Это плюс почти 17%. ... Мы считаем [это повышение] абсолютно справедливым подходом. Мы посмотрим по первому кварталу, как будет реагировать экономика, и тогда сможем давать оценки. Пока что мы заложили (в бюджет. – Ред.) только 3723 грн – это базовая позиция, которая абсолютно полностью рассчитана и подтверждена", – заявил Гройсман.

По словам премьера, вырастет и средняя пенсия в стране.

"Если до [пенсионной] реформы она равнялась 1886 гривен, то будет равняться 2786 гривен. То есть фактически плюс  900 гривен средней пенсии в стране", – подчеркнул Гройсман.

Кроме того, Гройсман рассчитывает, что в Украине повысится и средняя зарплата

"Средняя зарплата в стране, которая сегодня равняется почти 7400, в следующем году может быть 10 тысяч гривен", – уверен премьер.

Глава правительства подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн с 2017 года было правильным шагом, а негативные прогнозы на этот счет не оправдались.

"Уже год прошел, и нужно сегодня покаяться тем, кто был против, и признать, что шаг по повышению минимальной зарплаты до 3200 грн был абсолютно правильным и беспрецедентным для Украины. Я был прав, что это надо было делать", – отметил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что повышение социальных выплат в Украине сейчас осуществляется исключительно за счет роста экономики и не "съедается" инфляцией целиком. 

"Реальные статистически подтвержденные доходы, с которых уплачены налоги, выросли примерно на 20%. Но этого недостаточно", – отметил Гройсман. По его словам, для дальнейшего роста социальной сферы необходимо, в первую очередь, развивать экономику.

Напомним, ранее Национальный банк Украины отмечал, что рост "минималки" ускорил инфляцию в Украине, однако этот рост был несущественным.
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Автор:

Сергей Рюмочкин

Источник:

"Сегодня"

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