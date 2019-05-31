Как выросла средняя зарплата в Украине с 2015 года: появились подробности

Степан Кубив рассказал народным депутатам о росте зарплат в Украине

Степан Кубив (слева) и Владимир Гройсман (в центре). Фото: Кабинет министров Украины

Средняя заработная плата в Украине в долларовом эквиваленте за три года увеличилась на 170 долларов: с почти 210 долларов в декабре 2015 года до 383 долларов в апреле 2019 года.

Об этом 31 мая заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, в частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 года достигла 438 долларов.

"Это указывает на то, что дела бизнеса улучшились", – отметил он.

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На странице Минэкономразвития в Twitter размещена инфографика, на которой отмечается, что в средняя зарплата в декабре 2015 года составляла 5230 гривен, а в апреле 2019-го – 10 269 гривен. При этом реальная зарплата за три года выросла на 45,6%.

Минимальная зарплата по состоянию на 1 января 2016 года была на уровне 1378 гривен (55 долларов), а к 1 января 2019 года увеличилась до 4173 гривен (150 долларов).

Средняя и минимальная зарплата в Украине. Инфографика: Минэкономразвития / Twitter

Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине по состоянию на 1 мая 2019 года составила почти 2,62 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,2%.

В апреле Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:

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