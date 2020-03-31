Как запастись продуктами в карантин: где, что и почем предлагают

Несмотря на резкое подорожание продуктов в условиях карантина поход в супермаркет – едва ли не единственный способ развлечься за пределами квартиры. Впрочем, новая реальность такова: чем меньше контактов с людьми – тем безопаснее! Чтобы лишний раз не высовывать нос из дома и не стоять в очередях за продуктами, специалисты советуют пополнять стратегические запасы онлайн.

Корреспонденты "Сегодня" для доставки продуктов на дом выбрали популярный онлайн-сервис, который сотрудничает с пятью крупнейшими сетями супермаркетов. Собрали корзину товаров на 500 гривен, доставка стоит от 70 гривен, но если заказ весит больше 40 кг, придется доплатить. Впрочем оформить заказ не получается уже третий день, хотя обычно продукты привозят в течение дня. Во время всеукраинского карантина спрос на доставку продуктов до дома вырос в разы. Службы просто не успевают обрабатывать заказы. Им не хватает рабочих рук, поэтому ищут сборщиков товаров и курьеров на собственных авто.

Впрочем, кроме онлайн-сервиса, привезти продукты домой предлагают и некоторые службы такси. Правда, у них ограничен выбор супермаркетов. Кроме того, работают они не по всей столице. Киевлянину Илье Бале все же удалось заказать доставку в известной сети супермаркетов. Чек на 2000 гривен он оплатил онлайн, но саму доставку почему-то отменили и связались с мужчиной аж на третий день.

"Я попросил вернуть мне деньги. Статус отображался как "отменен". Но компания не начала процедуру возврата средств на мой счет", – сетует Илья.

С момента заказа прошла уже неделя, но ни денег, ни продуктов он так и не получил.

"Я понимаю, что могут возникать задержки. Могут возникать сбои в работе систем. Но всегда можно опубликовать какое-то объявление", – говорит Илья и уверяет, что пострадал не он один.

А в селе Нижнев в 30 километрах от Ивано-Франковска службы доставки еды вообще не работают. Есть несколько продуктовых магазинов, но местные жители во время карантина стараются вообще не выходить со двора, даже с соседями общаются исключительно через забор. У местной жительницы Марии Губки муж с инвалидностью, а родственников нет. Поэтому, если заканчивается еда или лекарства, женщина звонит соседке. Та покупает все необходимое и оставляет у калитки.

Мария Дробитко из села Сапожино Полтавской области называет свое место жительства "необитаемым островом". Здесь нет ни аптек, ни магазинов. До цивилизации – 15 километров. Там, в Полтаве, живет ее сын, который и привозит продукты раз в неделю. Дорога до села на такси обходится в 500 гривен – до карантина шопинг обходился дешевле, ведь до магазина можно было доехать на автобусе.

Про онлайн-доставку пенсионерка слышала, но никогда не пользовалась – в селе нет интернета, да и с мобильным женщина не очень "дружит". С помощью журналистов "Сегодня" пенсионерка связывается с сервисом, который обещает привезти все необходимое из города в село. Цена вопроса – от 210 гривен. Итоговая стоимость зависит от веса заказа и километража. Заплатить можно наличными или онлайн. Но даже минимальная сумма – для пенсионеров роскошь.

В некоторых городах пожилым людям во время карантина помогают волонтеры и соцработники, которые покупают еду и разносят по домам. Такая доставка осуществляется бесплатно. Некоторые товары пенсионеры могут заказать и у почтальонов. Но там ассортимент небольшой – только продукты длительного хранения: подсолнечное масло, крупы, макароны, соль и консервы. На таких запасах долго не протянешь, но и их пенсионерка из Сапожино получить не смогла. На почте говорят, что не хватает людей.

Тем временем жители крупных городов наращивают спрос еще на одну услугу – доставку еды из ресторанов. У некоторых заведений это бесплатно, у других стоит от 40 гривен.

Эксперты уверяют, что заказывать еду безопасно – нет доказательств, что коронавирус может передаваться через готовую пищу. Угрозу может нести разве что упаковка, поэтому специалисты советуют сразу перекладывать блюда в чистую посуду, а фрукты и овощи – тщательно мыть.

К слову, специалисты предупреждают: цены на овощи и фрукты идут на рекорд и в ближайшее время подорожание не остановится.

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