Как защититься от мошенников в интернете: ТОП-3 схемы аферистов

Обмануть могут и покупателя, отправив ему паленый товар, и продавца

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В Ивано-Франковске обманули мужчину, который хотел купить машину через интернет. Когда клиент обнаружил выгодное предложение, псевдопродавец потребовал предоплату, а получив деньги, перестал выходить на связь. Но если вы сами продавец – тоже будьте бдительными, предупреждают эксперты. Ведь жертвами часто становятся и те, кто продает ценные вещи через интернет.

Впрочем, на первом месте топа мошенничеств в интернете именно псевдопродавцы. Они заманивают низкой ценой и просят заплатить за товар заранее. А как только получают деньги – меняют номер телефона и удаляют объявления.

Воры начинают давить на жертву психологически. Как будто это последний товар, и, чтобы его получить, надо немедленно внести предоплату.

"Никаких предоплат делать не нужно, особенно если дорогостоящий товар. Покупайте товар по постоплате, наложенным платежом – когда вы посмотрели товар, взяли, подержали, посмотрели", – говорит Руслан Болгов, эксперт по безопасности.

Поддельные товары – второй топовый вид мошенничества. Очень часто вместо заказанного оригинала преступники присылают похожий товар. Вам приходит вещь, которая была на картинке, однако в реальности она оказывается фейком. А некоторые продавцы еще и издеваются над наивными покупателями. В интернете много видео, как разочарованные заказчики получают вместе с товаром еще и порцию песка или камней.

"Если вы хотите получить качественную вещь – вы должны покупать этот товар в специализированном магазине, с гарантией", – говорит Болгов.

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Псевдопокупатели – на третьем месте нашего топа. Они просят номер карты, чтобы расплатиться за вещь, и вместо полученных денег – с вашего счета исчезает все. После того, как воры получают номер карты, они могут вам позвонить, назвавшись работниками банка. Далее их задача выведать остальные данных, необходимых для расчета вашей карточкой в интернете

"То есть, когда вам начинают из банка звонить и спрашивать какие-то данные – запомните одно банк никогда не звонит и не спрашивает данных пока вы сами не позвоните", = отмечает эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также предупреждали, что телефонные аферисты выманивают деньги у пожилых украинцев. Злоумышленники пытаются или разжалобить, или запугать жертву.

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