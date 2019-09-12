Как заставить страну поверить в чушь: вторая часть расследования "По следам мифов о "Роттердам+"

Сенсационный специальный репортаж-расследование выйдет в эфир в 23:20

Канал "Украина" продолжает цикл расследований "По следам мифов о "Роттердам+".

В первой части сенсационного расследования https://www.segodnya.ua/ukraine/kanal-ukraina-pokazhet-cikl-rassledovaniy-po-sledam-mifov-o-rotterdam-1326798.html журналисты раскрыли суть информационной войны против прозрачного формирования цен на энергорынке.

Журналисты программы рассказали, как в информпространстве создавались мифы по поводу формулы "Роттердам+", которую и украинские, и европейские эксперты признали шагом к энергореформе, необходимой для интеграции Украины в Евросоюз.

Вторая часть расследования посвящена тому, как в Украине, очерняя прозрачную формулу "Роттердам+", заключают сомнительные контракты на поставки угля.

Журналисты "Специального репортажа" нашли миллионера из трущоб! И попытались выяснить – как обычному киевскому заправщику удается продавать десятки тысяч тонн угля государственному предприятию? И почему сверхприбыли никак не повлияли на его образ жизни?

"Заключили контракт контракт на 400 млн. грн. с фирмой, которая, по сути, никакой деятельности не вела", – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном специальном репортаже расследовании "По следам мифов о "Роттердам+". Миф второй".

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