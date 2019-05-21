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Какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине

21 мая, 22:53

Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации

Фото: Pixabay

Свет без перебоев, меньше аварий и сбережение энергии – это лишь часть преимуществ для энергетики от внедрения цифровых технологий, выяснили "Сегодня". Современные разработки со всего мира в настоящее время представлены в итальянской Флоренции на международном энергетическом саммите. Какие из инноваций уже используют энергетики в различных странах, а какие в Украине – знает корреспондент "Сегодня" Павел Тирский.

Этот шлем виртуальной реальности и эти манипуляторы вовсе не для компьютерных игр. С их помощью можно проектировать будущие электростанции.

В программе, которую создала шведская компания, можно делать макеты максимально реалистично, точно и быстро. Дизайнер может работать вместе с заказчиком. Они в одной комнате, или на разных континентах – неважно. Обоим достаточно надеть шлемы.

"Мы уже отправляемся с клиентами в виртуальную реальность и там проводим виртуальную встречу, чтобы изучить варианты проектов, их адаптацию и редактировать эскизы", – поясняет генеральный директор по цифровизации Pöyry Стивен Вудхаус.

А это пример энергетической децентрализации. Несколько десятков домов почти полностью обеспечивают себя и электричеством, и теплом. Использующие солнечную и геотермальную энергию, подземное тепло. Специальное программное обеспечение позволяет эффективно использовать энергоресурсы. Такие цифровые решения уже работают в Великобритании, Португалии и Германии.

"Это работает в Кельне. Мы объединили 700 квартир. Мы запустили необходимое программное обеспечение и на 15 процентов увеличили эффективность. Расходы снижены для каждого домохозяйства", – говорит руководитель отдела продаж GREENCOM NETWORK Ян Ленгерке.

О цифровизации здесь на энергетическом саммите Еврелектрик во Флоренции говорят едва ли не на каждом шагу. Внедрение высоких технологий в энергетике ЕС поддерживает на государственном уровне, вместе с экологическими программами.

"Мы приняли пакеты "Чистая энергетика", "Цифровизация" для того, чтобы инвестировать в инновации, в чистые технологии, цифровые технологии и энергоэффективность", - говорит председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

На саммите во Флоренции есть и украинские энергетики. Компания ДТЭК первая в Украине начала глобальную цифровизацию своих предприятий. Обходы на шахтах с использованием планшетов, программное обеспечение для экономии топлива на теплоэлектростанциях – в работе уже 23 пилотных проекта. Их стоимость более трети миллиарда гривен.

"Мы провели глубокую диагностику каждого нашего производственного предприятия, и мы нашли огромные резервы. Я убежден, что внедрение цифровых технологий сможет понизить себестоимость нашей продукции, и в конце концов это отразится на тарифах на электроэнергию", – рассказывает  генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации. Там не только адаптируют зарубежные разработки, но и реализуют отечественные стартапы. Все ради того, чтобы украинцы получали электроснабжение по европейским стандартам.

Напомним, одним из последних решений Петра Порошенко на посту президента Украины стало подписание указа о введении 5G в Украине. Документ утверждает четкие графики внедрения 5G к 2020 году.

Тем временем, украинские студенты показали инновационные проекты. Молодежь представила свои разработки на конкурсе Make it smart.

А шведская ж/д компания признана самой "цифровой" в Европе. Пассажиры могут обратиться с вопросом к сервисному роботу, а также связываться с представителями компании через соцсети.

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Тег энергетика, технологии, ДТЭК, энергоэффективность, программное обеспечение, электростанции, цифровые технологии

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