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Чего ждать от цен на овощи в июле: озвучен прогноз

28 июня, 11:26

Эксперт дала прогноз цен на овощи борщевого набора на июль

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Несмотря на то, что по подсчетам Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, стоимость овощной корзины в Украине по итогам мая выросла на 21%, в июне цены на овощи "борщевого набора" изменялись по-разному. Свекла, например, сохранила ценовую позицию, хотя картофель стал дороже. Об этом сайту "Сегодня" рассказала руководительница информационно-аналитического отдела "Инфо-Шувар" Татьяна Гетьман.

"Год назад ранняя картошка стоила приблизительно 5 грн за кг, сегодня – 8 грн за кг. Ранний лук сегодня 8 – 10 грн за кг, что примерно в полтора раза выше, чем годом ранее. Ранняя капуста сегодня дешевле, чем в прошлом году. Тогда она стоила 5 – 6 грн за кг, сегодня – 4 – 4,5 грн за кг. Свекла стоит приблизительно столько же, сколько год назад – 8 – 9 грн за кг. Ранняя морковь дешевле: год назад она стоила приблизительно 20 – 22 грн за кг – цена была рекордно высокой. В этом сезоне это 15 – 16 грн за кг", – отметила Гетьман.

В июле, по ее словам, будет наблюдаться тенденция к удешевлению. Однако на капусту и лук возможен скачок цены – приблизительно, в средине месяца.

"В июле есть период по капусте, когда заканчивается ранняя, а средние сорта еще не созрели. Тогда может быть незначительный рост [цен], то же самое может быть по раннему луку. Насколько сильно подорожает, зависит от погодных условий, как быстро будет дозревать новая волна урожая", – говорит эксперт.

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В целом в 2019 году, если ориентироваться на площади посевов, ожидается неплохой урожай овощей "борщевого набора". Но многое будет зависеть и от погоды.

"Если будут хорошие погодные условия, то цены могут быть значительно ниже, чем в предыдущем году", – резюмирует Гетьманцева.

Напомним, ранее мы писали, что, по данным аналитиков, рекордные цены на помидоры начали падать, но все еще остаются выше, чем были в прошлом году.

Кроме того, журналисты новостей "Сегодня" выяснили, какие ягоды и фрукты покупать сейчас наиболее выгодно:


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Тег продукты, цены, овощи, борщевой набор, цены на продукты

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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