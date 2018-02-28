Какие страны Украина "кормит" мясом: инфографика

По итогам 2017 года Нидерланды возглавили рейтинг импортеров украинского мяса. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики Николай Пугачев, сообщила пресс-служба центра.

Так, Нидерланды купили у Украины мясной продукции на 80,5 млн долларов – это в 2,4 раза больше по сравнению с показателем 2016 года. Доля Нидерландов в экспорте украинской мясной продукции составила 15,1%. По словам Пугачева, в целом объем экспорта мясной продукции в 2017 году увеличился на 37% в сравнении с годом ранее — до 531,3 млн долларов.

Египет увеличил объемы импорта мяса на 73% — до 69,4 млн долларов и занял второе место в рейтинге с долей в 13,1%.

Ирак закупил мясной продукции на 51,2 млн долларов, что составило 9,6% от общего экспорта, Беларусь — на 49,6 млн долларов. Азербайджан увеличил объемы экспорта мяса в 2,7 раза в сравнении с 2016 годом — до 37,8 млн долларов. Гонконг усилил свои позиции и превысил показатели 2016 года в 2,4 раза, закупив украинского мяса почти на 30 млн долларов.

Также в десятку лидеров входит Грузия — 22,9 млн долларов, Германия — 21,7 млн долларов, Казахстан — 20,8 млн долларов и Объединенные Арабские Эмираты — 19,2 млн долларов. Так, ОАЭ почти втрое увеличили импорт мяса из Украины в сравнении с 2016 годом.

Вместе с тем, Пугачев отметил, что в январе 2018 года Украина превысила показатели экспорта мяса января 2016 года на 76% — до 38,7 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что теперь Украина покупает больше свинины, чем продает за границу. Так, экспорт свинины за январь-2018 составил 161 тонну, что в денежном выражении составляет 378 тыс. долларов. Импорт свинины в январе составил 285 тонн, или 466 тыс. долларов. Это в 4,4 раза больше, чем годом ранее и в 1,7 больше нынешнего экспорта. Вследствие этого внешнеторговое сальдо по свинине ушло в "минус" на 88 тыс. долларов.

Как известно, в 2017 году рост цен на мясо стал одним из самых существенных среди продуктовых товаров. Эксперты поясняли, что мясо, прежде всего свинина, дорожало из-за снижения поголовья свиней, а также из-за вспышки в Украине африканской чумы свиней.

Из-за высоких цен спрос на мясо в Украине серьезно упал. Это привело к снижению цен на мясо в феврале.



