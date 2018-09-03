Какие услуги могут быть платными в школах и детских садах: объяснение Минобразования

Сегодня, 14:19

Дополнительные платные услуги в учебных заведениях регламентированы постановлением правительства

Какие услуги могут быть платными в школах и детских садах: объяснение Минобразования
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

В Украине запущена реформа образования, и в рамках новых правил государственные и коммунальные учебные заведения могут оказывать платные услуги в сфере здравоохранения, отдыха, досуга, оздоровления, туризма, физической культуры и спорта и организовывать платные концертно-зрелищные мероприятия. Об этом сообщили в Министерстве образования, передает "Украинская правда".

Но если мероприятия в школах или садах не финансируют за счет общего фонда государственного и местных бюджетов, тогда их должны проводить во внеучебное время (в том числе каникулы, праздничные и выходные дни).

То есть фотографы не могут приходить в школу во время уроков к детям и предоставлять свои услуги. То же касается платных спектаклей, концертов и тому подобное.

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Дополнительные платные услуги в учебных заведениях регламентированы постановлением правительства № 796 "Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной формы собственности" и совместным приказом Министерства образования и науки Украины, Министерства экономики Украины, Министерства финансов Украины "Об утверждении порядков предоставления платных услуг государственными и коммунальными учебными заведениями".

Учебное заведение обязано бесплатно предоставить заказчику полную, доступную и достоверную информацию о порядке и условиях предоставления конкретной платной услуги, ее стоимости, порядка и срока оплаты.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда будут первые результаты реформы образования
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