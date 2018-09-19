Каким будет бюджет на 2019 год: возьмут в долг и добавят врачам

Новый госбюджет на 2019 год, поданный Кабмином, будет больше нынешнего как по доходам, так и по расходам, но принципиально от него мало отличается. При этом выполнить новую главную смету страны правительству будет непросто. Такой главный вывод экономистов, изучивших презентацию госбюждета-2019. "Сегодня" с помощью экспертов оценила основные предложения министров.

Кому и сколько

Доходы запланированы в размере 1,008 трлн грн (+90 млрд грн), расходы — 1,094 млрд грн (+102 млрд грн), дефицит составит 2,3% ВВП, или 80,6 млрд грн. Среднегодовой курс доллара заложен 30,5 грн (т. е. к концу 2019-го может быть 32,5—33 грн/$), инфляция — 7,4% (в 2018- м — 8,9%, но эксперты ожидают более 12%). Помимо главных источников доходов — НДС, таможенных сборов и акцизов, налогов на доходы физлиц, Кабмин ожидает, в частности, получить 17,1 млрд грн от приватизации госпредприятий (в этом году пока выручено около 50 млн грн). Также по словам и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой, планируется занять 324,7 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке — 202 млрд, остальное — на внешнем.

По расходам самая большая сумма выделена на выплату долгов — около 380 млрд грн, это должно резко уменьшить госдолг со 106% до 60% ВВП. Значительное увеличение запланировано на повышение обороноспособности — 209,5 млрд грн (+31,5 млрд грн). Свыше половины этой суммы пойдет на зарплату силовикам — 108,3 млрд: по словам премьера Владимира Гройсмана, минимальная зарплата военнослужащего в 2019 году будет 10 тыс. грн (сейчас около 7 тыс.). Добавили 9 млрд грн на ремонт дорог — до 56 млрд. На образование обещают выделить 242 млрд (+27,8 млрд), на медицину 92,3 млрд (+9,4 млрд), в том числе 2 млрд грн — на экстренную медпомощь, и 2 млрд грн — на бесплатные анализы при первичном обращении. Подтверджен и рост с нового года минзарплаты до 4173 грн (+450 грн), минпенсии (с марта) до 1624 грн (+127 грн) и среднего прожминимума до 2011 грн (+158 грн).

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"Это — оборонно-социальная смета"

Экономисты обращают внимание, что такие макропоказатели бюджета, как инфляция и курс доллара, не коррелируют между собой.

"Рост цен должен быть больше, либо доллар дешевле", — уточнил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко.

Он также обратил внимание, что рост доходной части бюджета запланирован втрое меньше, чем сумма заимствований. То есть Кабмин изначально планирует наполнять казну за счет внешних займов либо скрытой эмиссии. Ее механизм отработан: Минфин выпускает ценные бумаги, коммерческие банки их покупают, затем продают Нацбанку, увеличивая тем самым внутренний долг. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин назвал бюджет оборонно-социальным, а не бюджетом развития: