Каким будет бюджет Украины на 2019 год: дадут на армию и рост соцстандартов

Чуть больше недели осталось до 15 сентября — крайнего срока, до которого Кабмин должен подать в Раду проект госбюджета на 2019 год. Как нас заверили в пресс-службе правительства, документ подготовят вовремя. Экономисты предполагают, что в предвыборный год упор сделают на финансирование социальной сферы, инфраструктуры и армии. А вот науке и культуре придется затянуть пояса.

Макропоказатели

Главный момент — в проекте заложен серьезный рост доходов и расходов, почти на 25%, при этом его дефицит должен уменьшится с нынешних 2,5% ВВП до 2,2%. Достигнуть этого хотят, запланировав повышение ВВП (годовая стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране) на 3%, или почти на 120 млрд грн, — до 3,95 трлн грн. В итоге доходы казны должны составить около 1,15 трлн грн (в 2018 году 918 млрд), а расходы — 1,24 трлн грн (в 2018 году 992 млрд). Помимо традиционных источников дохода (НДС, налоги на доходы физлиц, таможенные сборы и акцизы), заложено 17 млрд грн от приватизации. Инфляция запланирована в 7,4%, хотя в бюджетной резолюции Кабмина на 2019 год было всего 6,5%. А вот курс доллара, согласно бюджетной резолюции, Кабмин планирует заложить на уровне 30,5 грн.

Главные статьи расходов "на народ и страну" — это соцсфера: на которую хотят заложить более 300 млрд грн, в том числе около 190 млрд дать Минсоцполитики, остальное поделить примерно поровну между МОН и Минздравом. На 200 млрд грн претендуют и силовики — ВСУ, МВД и другие, о чем заявил на днях глава СНБО Александр Турчинов. Это больше, чем 5% от ВВП, выделяемые на оборону. Соцстандарты должны вырасти два раза за год — с 1 июля и с 1 декабря, как и в нынешнем году. Средний прожминимум обещают поднять с 1700 до 1900 грн (+12%), но пенсионерам прибавят всего 9%: минимальная пенсия вырастет с нынешних 1435 грн (с 1 декабря 2018 г. — 1497 грн) до 1638 грн. Также порядка 90 млрд грн (+10 млрд грн) закладывают на субсидии по оплате жилкомуслуг. Но еще почти втрое больше, чем в нынешнем году, казне придется выплатить по зарубежным займам, в том числе МВФ — это $13,2 млрд, из них тело кредита $8,3 млрд и проценты $4,9 млрд. По нынешнему курсу в гривнях это почти 380 млрд грн или треть (!) запланированных доходов.

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Анализ

Экономисты говорят, что в предвыборный год не стоит ожидать кардинальных изменений в структуре доходов и расходов госбюджета.

"Будет тот же бюджет проедания с увеличенными расходами на соцсферу и силовиков. Около 17 млрд грн, или втрое меньше, чем в 2018 г., заложено на дороги, но не факт, что эти деньги будут выделены в полном объеме", — анализирует президент Украналитцентра Александр Охрименко.

С ним согласен и глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский:

"Мы входим в предвыборный цикл, а такие бюджеты всегда популистские, основаны на консенсусе договоренностей между политическими силами. Поэтому при разработке бюджета постараются никого не обидеть. Но уже видно из предварительных расчетов, что инфляция в 7,4% явно занижена, а, например, доходы от приватизации явно завышены. Они из года в год не выполняются, но позволяют создать видимость сбалансированности госбюджета".

Эксперты сомневаются

Эксперты говорят, что разница между доходами и расходами в 2019 году будет еще больше, чем в предыдущем.

"Средний бизнес уходит в тень из-за того, что власти берут налоги вперед, не возвращают вовремя НДС, это уменьшит доходы казны, — утверждает Охрименко. — Выполнить выросший на четверть план по поступлениям возможно, если обвалить гривню до 31 грн/$, заморозить зарплаты бюджетникам или допечатать гривню. Все три варианта не самые лучшие".

Забловский говорит, что есть серьезные риски невыполнения макропоказателей — прежде всего по росту ВВП, доходам и инфляции, которая может оказаться двузначной: