Каким должен быть новый глава НБУ: Петрашко озвучил пожелания

Новый глава Национального банка, который сменит уволенного Верховной Радой Якова Смолия, должен быть не слишком консервативным. Такое мнение выразил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью "Интерфакс-Украина".
"С моей точки зрения, новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным. <...> Хотелось бы, чтобы новый глава НБУ работал над смягчением монетарных условий, доступом экономики к кредитным ресурсам", – сказал министр.
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Он отметил, что для роста экономики на 7-8% ВВП необходимо ежегодное кредитование в 320-400 млрд гривен. А в прошлом году этот показатель для Украины был на уровне 100 млрд гривен.
"Если НБУ будет проводить политику увеличения кредитного ресурса, мы со стороны правительства создадим условия для усиления положительного эффекта от этого. И переломим то, что еще со времен кризиса 2008 года никто не мог сделать. До этого времени экономика развивалась и росла, а какая была база? Кредитование", – пояснил Петрашко.
Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении. На следующий же день президент подал в парламент проект постановления об увольнении. 3 июня Верховная Рада согласилась уволить Смолия с должности председателя НБУ. До назначения нового главы Нацбанка руководить ведомством будет первая зампредседателя Екатерина Рожкова.
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