Українська
$ 27,13
30,72
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Каким должен быть новый глава НБУ: Петрашко озвучил пожелания

7 июля, 15:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр экономики уверен, что Украине нужно развивать кредитование

Новый глава Национального банка, который сменит уволенного Верховной Радой Якова Смолия, должен быть не слишком консервативным. Такое мнение выразил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью "Интерфакс-Украина".

Реклама

"С моей точки зрения, новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным. <...> Хотелось бы, чтобы новый глава НБУ работал над смягчением монетарных условий, доступом экономики к кредитным ресурсам", – сказал министр.

Читайте также: Печатный станок и запуск экономики: в НБУ рассказали, чего ждать украинцам

Он отметил, что для роста экономики на 7-8% ВВП необходимо ежегодное кредитование в 320-400 млрд гривен. А в прошлом году этот показатель для Украины был на уровне 100 млрд гривен.

В тренде
В Украине стало больше работы: кого ищет бизнес в карантин

"Если НБУ будет проводить политику увеличения кредитного ресурса, мы со стороны правительства создадим условия для усиления положительного эффекта от этого. И переломим то, что еще со времен кризиса 2008 года никто не мог сделать. До этого времени экономика развивалась и росла, а какая была база? Кредитование", – пояснил Петрашко.

Реклама

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении. На следующий же день президент подал в парламент проект постановления об увольнении. 3 июня Верховная Рада согласилась уволить Смолия с должности председателя НБУ. До назначения нового главы Нацбанка руководить ведомством будет первая зампредседателя Екатерина Рожкова.

О том, как главный банкир Украины решил покинуть свой пост и как это отражается на экономике, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ кандидаты кредиты кредитование Игорь Петрашко глава НБУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Помощь на ребенка в Украине: сколько платят и что хотят изменить
Помощь на ребенка в Украине: сколько платят и что хотят изменитьЭкономика
Зеленский ответил, будет ли в Украине
Зеленский ответил, будет ли в Украине "доллар по 100"Экономика
В Украине вступил в силу закон о запрете штрафов за просрочку платежей
В Украине вступил в силу закон о запрете штрафов за просрочку платежейЭкономика
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплаты
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплатыЭкономика
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимум
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимумЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять