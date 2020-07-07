Каким должен быть новый глава НБУ: Петрашко озвучил пожелания

Новый глава Национального банка, который сменит уволенного Верховной Радой Якова Смолия, должен быть не слишком консервативным. Такое мнение выразил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью "Интерфакс-Украина".

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"С моей точки зрения, новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным. <...> Хотелось бы, чтобы новый глава НБУ работал над смягчением монетарных условий, доступом экономики к кредитным ресурсам", – сказал министр.

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Он отметил, что для роста экономики на 7-8% ВВП необходимо ежегодное кредитование в 320-400 млрд гривен. А в прошлом году этот показатель для Украины был на уровне 100 млрд гривен.

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"Если НБУ будет проводить политику увеличения кредитного ресурса, мы со стороны правительства создадим условия для усиления положительного эффекта от этого. И переломим то, что еще со времен кризиса 2008 года никто не мог сделать. До этого времени экономика развивалась и росла, а какая была база? Кредитование", – пояснил Петрашко.

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Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении. На следующий же день президент подал в парламент проект постановления об увольнении. 3 июня Верховная Рада согласилась уволить Смолия с должности председателя НБУ. До назначения нового главы Нацбанка руководить ведомством будет первая зампредседателя Екатерина Рожкова.

О том, как главный банкир Украины решил покинуть свой пост и как это отражается на экономике, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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