Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

После запланированного на 2020 год запуска рынка земли первоначальная цена за гектар будет составлять около двух тысяч долларов. Такой прогноз озвучил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак.

"Если бы внедрялась первая предложенная модель рынка земли, там, где есть все игроки, цена была бы порядка двух тысяч долларов за гектар по стране. В зависимости от области – к примеру, в Херсоне и на Волыни немного дешевле, а в Полтаве, Черкассах, Виннице – дороже, поскольку там лучше земля и больше конкуренция", – сказал он.

Он добавил, что по другой модели, в которой есть ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуску к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше – около 1900 долларов за гектар.

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Также Мушак сообщил, что на следующих этапах внедрения рынка земли цена за гектар будет напрямую зависеть от кредитных ставок в Украине.

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"Если кредитная ставка для Украины будет 5%, то вы среднюю аренду, которая будет 200 долларов, умножаете на 20 – и земля будет стоить четыре тысячи долларов. Почему в Европе такая высокая стоимость земли? Потому что у них денежный ресурс очень доступный, условно говоря, нулевая ставка", – сказал он.

Кроме того, по словам Мушака, цена для физлиц, юрлиц и иностранцев не будет значительно отличаться, но будет зависеть от нюансов налогообложения для каждой категории.

Также советник премьер-министра подчеркнул, что мелким аграриям необходимо выходить из тени, чтобы получить государственную помощь для покупки участков.

"Проблема маленьких аграриев не в том, что не будет денег, а в том, что они работают в тени. Даже если им дать 10-20 млрд грн, они просто их физически не смогут получить, так как не смогут по документам доказать, что у них есть прибыльный бизнес", – сказал Мушак.

Также он посоветовал собственникам паев не продавать землю сразу после открытия рынка.

"Земля поначалу будет немного стоить, но чем дальше – тем дороже будет стоить. Мой совет – не продавайте землю. Запуск рынка земли приведет к тому, что арендная плата увеличится, собственники смогут получать больше денег", – добавил он.

Напомним, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

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