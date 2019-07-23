Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Какими будут цены на нефть: МВФ повысил прогноз

23 июля, 21:01

Аналитики Фонда обновили прогноз по ценам на нефть на два года

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration.

Международный валютный фонд (МВФ), ухудшивший ожидания по росту мировой экономики, повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах до 65,52 доллара и 63,88 доллара за баррель соответственно.

Об этом говорится в обзоре организации, обнародованном 23 июля (World Economic Outlook). 

В МВФ напомнили, что средняя цена нефти за баррель составляла 68,33 доллара в 2018 году.

"Предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 28 мая 2019 года), составляет 65,52 доллара на 2019 год и 63,88 доллара на 2020 год", – отметили аналитики.

Новости "Сегодня" писали, что в апреле МВФ повысил прогноз цен на баррель нефти в 2019 и 2020 годах до 59,16 доллара и 59,02 доллара соответственно.

Накануне мы сообщали, что ситуация с задержанием в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом, спровоцировала рост цен на нефть. При этом на прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI – на 7,6% в связи с опасениями ослабления спроса на энергоносители в условиях замедления темпов глобального экономического подъема.

Мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, прогноз, МВФ

Вы сейчас просматриваете новость " Какими будут цены на нефть: МВФ повысил прогноз". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, на сколько белорусский концерн урезал экспорт из-за "грязной" нефти

Вчера, 10:02

О снижении экспорта продукции "Белнефтехим" сообщил министр экономики страны

В Литве арестовали фигуранта дела о грязной нефти в "Дружбе"

19 июля, 12:53

Ружечко занимал пост гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал"

Уничтожение иранского беспилотника сказалось на цене нефти

19 июля, 11:12

Тем не менее черное золото завершает неделю серьезным падением котировок

В мире активно растут цены на нефть

10 июля, 10:29

За сутки цена за баррель эталонных марок повысилась более чем на процент

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж

Продлить молодость: самый полезный витамин для сияющей кожи

5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара

Диета Пенелопы Крус: что есть, чтобы замедлить старение

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Неожиданно: 5 причин, почему твои волосы выглядят плохо

Здоровое питание: чем заменить калорийное печенье к чаю?

Бег vs. ходьба: что лучше для похудения и здоровья организма?

Продлеваем жизнь: основные особенности окинавской диеты

Как похудеть в руках: лучшие упражнения для рук и плеч

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Грустная судьба чудесных советских актрис

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Не только от нервов: 5 причин включить мяту в свой рацион
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь