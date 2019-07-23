Какими будут цены на нефть: МВФ повысил прогноз

Аналитики Фонда обновили прогноз по ценам на нефть на два года

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration.

Международный валютный фонд (МВФ), ухудшивший ожидания по росту мировой экономики, повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах до 65,52 доллара и 63,88 доллара за баррель соответственно.

Об этом говорится в обзоре организации, обнародованном 23 июля (World Economic Outlook).

В МВФ напомнили, что средняя цена нефти за баррель составляла 68,33 доллара в 2018 году.

"Предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 28 мая 2019 года), составляет 65,52 доллара на 2019 год и 63,88 доллара на 2020 год", – отметили аналитики.

Новости "Сегодня" писали, что в апреле МВФ повысил прогноз цен на баррель нефти в 2019 и 2020 годах до 59,16 доллара и 59,02 доллара соответственно.

Накануне мы сообщали, что ситуация с задержанием в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом, спровоцировала рост цен на нефть. При этом на прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI – на 7,6% в связи с опасениями ослабления спроса на энергоносители в условиях замедления темпов глобального экономического подъема.

Мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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