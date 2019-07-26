Какой будет инфляция и как вырастет экономика: НБУ обновил прогноз
Ожидания регулятора по инфляции не изменились за три месяца
Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы и улучшил оценку роста экономики. Это следует из данных, обнародованных в "Инфляционном отчете" регулятора за июль 2019 года.
Предыдущий прогноз был опубликован в апреле, и ожидания НБУ по инфляции не изменились с тех пор: она снизится до 6,3% к концу 2019 года, а по итогам следующего года – до 5%, к концу 2021-го инфляция ожидается на этом же уровне.
"Замедлению инфляции и дальше будут способствовать достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки до уровня 8% в номинальном выражении в 2021 году ее реальное значение на протяжении всего периода будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий", – отмечают в НБУ.
НБУ назвал и другие факторы, которые обусловят замедление инфляции:
- взвешенная фискальная политика;
- снижение темпов роста заработных плат;
- сравнительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках;
- значительное предложение продовольственных товаров.
Кроме того, Нацбанк повысил прогноз темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) – с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9% до 3,2% в 2020-м. По итогам 2021-го ожидается, что экономика вырастет на 3,7%. Такой прогноз объяснили устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.
"Ускорению экономики в 2020-2021 годах до 3,2% и 3,7% соответственно также будет способствовать смягчение монетарной политики и оживление экономической активности в мире", – подчеркнули в регуляторе.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в этом году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, правительство будет инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Какой будет инфляция и как вырастет экономика: НБУ обновил прогноз". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют
В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция
МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики
Аналитики пересмотрели прогноз по росту ВВП на два года
Минфин понизил ставки по гособлигациям вслед за снижением учетной ставки НБУ
Министерство раскрыло результаты аукционов во вторник
Нацбанк снизил учетную ставку: эксперты назвали последствия
Финансисты по-разному оценивают влияние ставки на доходность по ОВГЗ