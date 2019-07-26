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Какой будет инфляция и как вырастет экономика: НБУ обновил прогноз

26 июля, 15:47

Ожидания регулятора по инфляции не изменились за три месяца

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы и улучшил оценку роста экономики. Это следует из данных, обнародованных в "Инфляционном отчете" регулятора за июль 2019 года.

Предыдущий прогноз был опубликован в апреле, и ожидания НБУ по инфляции не изменились с тех пор: она снизится до 6,3% к концу 2019 года, а по итогам следующего года – до 5%, к концу 2021-го инфляция ожидается на этом же уровне.

"Замедлению инфляции и дальше будут способствовать достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки до уровня 8% в номинальном выражении в 2021 году ее реальное значение на протяжении всего периода будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий", – отмечают в НБУ.

НБУ назвал и другие факторы, которые обусловят замедление инфляции:

  • взвешенная фискальная политика;
  • снижение темпов роста заработных плат;
  • сравнительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках;
  • значительное предложение продовольственных товаров.

Кроме того, Нацбанк повысил прогноз темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) – с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9% до 3,2% в 2020-м. По итогам 2021-го ожидается, что экономика вырастет на 3,7%. Такой прогноз объяснили устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

"Ускорению экономики в 2020-2021 годах до 3,2% и 3,7% соответственно также будет способствовать смягчение монетарной политики и оживление экономической активности в мире", – подчеркнули в регуляторе.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд. 

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в этом году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, правительство будет инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.


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Тег инфляция, ВВП, учетная ставка

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Источник:

Сегодня

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