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Какой будет новая Налоговая: появились подробности

28 мая, 14:17

В Минфине раскрыли структуру нового ведомства

Фото: Pixabay

Процесс создания Государственной налоговой службы (ГНС) идет по плану: новое ведомство зарегистрировано как юридическое лицо, утверждена его структура. Об этом 28 мая сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

По данным Минфина, новая структура предусматривает ликвидацию Главного управления внутренней безопасности с передачей функций в другие департаменты:

  • Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные меры);
  • Департамент кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).

Также будут созданы еще три новых департамента:

  • Департамент администрирования налогов (объединение Департаментов налогов и сборов юридических и физических лиц);
  • Департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения (объединение Департамента аудита и Департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения);
  • Департамент мониторинга рисковых операций и доходов (объединение Департамента мониторинга рисковых операций и Департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем).

"Организационная структура центрального аппарата ГНС… позволит усилить аналитическую составляющую службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечить модернизацию ИТ-сервисов и платформ, а также отвечать лучшим международным практикам", – сказано в сообщении.

Следующими шагами станут утверждение штатного расписания аппарата ГНС, перевод не менее 30% кадрового состава в новую службу и утверждение Кабмином распоряжения о передаче функций от Государственной фискальной службы (ГФС) в ГНС.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

23 апреля Министерство финансов сообщило, что Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС. 8 мая Кабинет министров назначил его главой ведомства и уволил с должности заместителя министра финансов. По словам Верланова, новая служба заработает "потенциально 1 июля".

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Тег Минфин, ГНС, ГФС, Государственная налоговая служба

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