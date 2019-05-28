Какой будет новая Налоговая: появились подробности
В Минфине раскрыли структуру нового ведомства
Процесс создания Государственной налоговой службы (ГНС) идет по плану: новое ведомство зарегистрировано как юридическое лицо, утверждена его структура. Об этом 28 мая сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.
По данным Минфина, новая структура предусматривает ликвидацию Главного управления внутренней безопасности с передачей функций в другие департаменты:
- Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные меры);
- Департамент кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).
Также будут созданы еще три новых департамента:
- Департамент администрирования налогов (объединение Департаментов налогов и сборов юридических и физических лиц);
- Департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения (объединение Департамента аудита и Департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения);
- Департамент мониторинга рисковых операций и доходов (объединение Департамента мониторинга рисковых операций и Департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем).
"Организационная структура центрального аппарата ГНС… позволит усилить аналитическую составляющую службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечить модернизацию ИТ-сервисов и платформ, а также отвечать лучшим международным практикам", – сказано в сообщении.
Следующими шагами станут утверждение штатного расписания аппарата ГНС, перевод не менее 30% кадрового состава в новую службу и утверждение Кабмином распоряжения о передаче функций от Государственной фискальной службы (ГФС) в ГНС.
Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.
23 апреля Министерство финансов сообщило, что Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС. 8 мая Кабинет министров назначил его главой ведомства и уволил с должности заместителя министра финансов. По словам Верланова, новая служба заработает "потенциально 1 июля".
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