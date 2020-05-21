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Какой урожай соберет Украина: Минэкономики назвало цифры

21 мая, 20:40

Виктория Подолянец

В этом году из-за весенней засухи соберут меньше зерна, чем в прошлом

Прогноз по урожаю зерновых в Украине в этом году составляет 65-68 млн тонн. Это на 10% ниже показателя прошлого года. Таким прогнозом поделился глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Что касается прогноза по урожаю, то планируем где-то на 10% меньше, чем в прошлом году – 65-68 миллионов тонн. Есть пострадавшие от засухи южные области, их отдельные районы. В целом по Украине ситуация стабильная", – сказал министр.

Он добавил, что ситуация с посевами на данном этапе стабильная и нормальная, потому продовольственной безопасности страны ничего не угрожает.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в этом году посевная кампания прошла в штатном режиме. Украинские агропредприятия получили все ресурсы для посевной даже во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко после третьей рабочей встречи в Офисе президента с представителями агропромышленного комплекса по вопросам продовольственной безопасности.

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи. По официальным данным, украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур.

Всемирные карантинные меры уже привели к тому, что начались сбои в работе глобальной системы снабжения продовольствием. Пока наиболее заметны две проблемы: в логистике, так как разорваны цепочки доставки грузов, и в животноводстве – во многих странах мира появились большие сложности с закупкой и доставкой кормов. В будущем, по оценкам экономистов, мир ждет рост цен на основные продукты питания и их дефицит.

Пока недостатка продуктов в Украине не наблюдается, а вот дефицит воды, прежде всего поливной, без которой не вырастить урожай, становится суровой реальностью. Почему – смотрите в сюжете:

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зерно урожай прогноз Минэкономики Игорь Петрашко

Источник: УНИАН

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