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Какую область похвалили за активную торговлю с Евросоюзом: подробности

14 февраля, 21:39

За 11 месяцев 2019 года эта область наторговала с Европой на 802,4 млн долларов

/ Фото: Getty Images

Треть экспорта товаров Харьковской области приходится на страны Европейского Союза. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера я был на Харьковщине. Там высокие показатели торговли с Евросоюзом и хорошая динамика роста", – сказал он и привел цифры.

Товарооборот Харьковской области со странами Европейского Союза за 11 месяцев 2019 года составил 802,4 млн долларов, увеличившись на 2%. Экспорт продукции из этой области Украины в ЕС вырос на 5,2%.

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Регион входит в топ-5 самых активных пользователей Офиса по продвижению экспорта, цель которого – образование для экспортеров, консультирование по различным вопросам экспорта, поиск партнеров.

Офис обслужил более 3,5 тысяч предпринимателей и более 1600 предприятий в 2019 году. Из них 6% – из Харькова и Харьковской области.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро и остается в тройке крупнейших экспортеров этого сегмента.

Также мы сообщали о том, что выросла доля продукции с добавленной стоимостью, которую наша страна поставляет на внешние рынки.

А ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как харьковские ученые разработали специальные сладости для украинских военных:

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продукты экспорт Харьков ЕС Европа внешняя торговля товарооборот

Источник: Сегодня

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