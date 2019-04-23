Кандидат на пост главы Еврокомиссии захотел остановить "Северный поток – 2"

Вебер рассказал о причинах такого решения

Фото: nord-stream.com

Единый кандидат на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной в Европарламенте консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер пообещал заблокировать строительство газопровода "Северный поток — 2", если займет должность.

По словам Вебера, "Северный поток — 2" противоречит европейским интересам, так как повысит зависимость Европы от российских энергоносителей.

"А нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток — 2", — сказал Вебер в интервью Polska Times.

Он подчеркнул: в 2019 году самое важное для Европы — единство и способность находить компромисс.

"У нас слишком много национализма и эгоизма. Как главный кандидат на пост главы Еврокомиссии от ЕНП я хочу строить мосты между востоком и западом Европы", — отметил политик.

Напомним, 4 апреля Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву, а 15 апреля их окончательно утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку измененная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока - 2".

В директиве говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК.

Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

При этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция недопустима. А строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии:

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

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