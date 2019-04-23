Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Кандидат на пост главы Еврокомиссии захотел остановить "Северный поток – 2"

Сегодня, 10:19

Вебер рассказал о причинах такого решения

Фото: nord-stream.com

Единый кандидат на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной в Европарламенте консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер пообещал заблокировать строительство газопровода "Северный поток — 2", если займет должность. 

По словам Вебера, "Северный поток — 2" противоречит европейским интересам, так как повысит зависимость Европы от российских энергоносителей.

"А нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток — 2", — сказал Вебер в интервью Polska Times.

Читайте также

Он подчеркнул: в 2019 году самое важное для Европы — единство и способность находить компромисс.

"У нас слишком много национализма и эгоизма. Как главный кандидат на пост главы Еврокомиссии от ЕНП я хочу строить мосты между востоком и западом Европы", — отметил политик.

Напомним, 4 апреля Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву, а 15 апреля их окончательно утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку измененная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока - 2".

В директиве говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК.

Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

При этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция недопустима. А строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии:

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЕС, Еврокомиссия, Северный поток, Северный поток 2, газовая директива, Вебер

Вы сейчас просматриваете новость " Кандидат на пост главы Еврокомиссии захотел остановить "Северный поток – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Россия не собирается сдаваться – мы вступаем в новый этап борьбы": интервью с Джеймсом Шерром

19 апреля, 15:23

Проблема "Северного потока-2" должна быть решена самой Германией, которая очень разделена, а также между Германией и другими ее партнерами в ЕС, в том числе и Еврокомиссией

Оператор "Северного потока – 2" начал открыто критиковать Данию – СМИ

19 апреля, 12:53

Дания попросила компанию рассмотреть возможность третьего маршрута газопровода

Нефть и "свои люди" – как Россия планирует давить на Украину

19 апреля, 07:08

По словам эксперта, Россия готова использовать любые методы для возвращение Украины в свое лоно

Экс-посол США рассказал о "странной" позиции Меркель по Украине

19 апреля, 05:18

Немецкий канцлер одновременно создает видимость дружбы с Киевом, и в то же время защищает российский "Северный поток-2"

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил

Лучше, чем кофе: 6 способов повысить энергию утром

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Российские болельщицы в бомбической форме

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

"Я нашла свою половинку": Настя Каменских рассказала о личном

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить