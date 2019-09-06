Кандидатке от ЕС дали"зеленый свет" на руководство МВФ

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) простым большинством голосов принял решение снять любые возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. Такое решение открывает дорогу Кристалине Георгиевой к должности директора-распорядителя МВФ – кандидатке от ЕС исполнилось 66 лет.

Согласно уставу организации, главой МВФ не мог быть выбран человек в возрасте 65 лет и старше, а уже избранный директор не может продолжать исполнение обязанностей после 70-летия. Такие правила действуют с 1951 года.

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В конце августа с рекомендацией снять возрастные ограничения выступил исполнительный совет МВФ.

Место главы МВФ стало вакантным после того, как Кристин Лагард сложила полномочия директора-распорядителя из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.

Выдвижение кандидатов на пост главы МВФ заканчивается 6 сентября, хотя исход отбора уже практически предрешен: у стран ЕС, выдвинувших Георгиеву, в сумме 44% голосов.

Напомним, в Украине в сентябре собирается миссия МВФ. А в конце мая президент Владимир Зеленский уже провел переговоры с представителями МВФ. О чем говорили стороны, смотрите в сюжете "Сегодня":

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