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Карантин ударил по экономике: эксперты оценили потери Украины

26 мая, 13:50

Ксения Капустинская

Последствия жестких ограничений отразятся на экономический статистике за второй квартал

Недавно Госстат опубликовал предварительные данные об изменении ВВП за первый квартал 2020 года. Этот показатель оказался ниже нуля, то есть экономика замедлилась. По сравнению с IV кварталом 2019 года, снижение составило 0,8%, а по сравнению с I кварталом 2019 года – 1,5%.

При этом данные за целиком "карантинный" апрель в этой статистике не учитывались. Из-за этого снижение главного экономического показателя не прекратится и по результатам второго квартала 2020 года и составит около на 10% в годовом измерении. Такие данные обнародовал на своей странице в Facebook глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

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По его подсчетам, в апреле падение ВВП Украины углубилось уже до 12%. В частности, сильно пострадала промышленность – падение промпроизводства достигло 16,2% в годовом измерении, подчеркнул аналитик. Сильнее всего просела транспортная сфера – из-за ограничений ее показатель упал и вовсе на 42,2%.

"Пассажирские перевозки фактически остановились, углубилось падение в промышленном производстве, торговле и грузовом транспорте, только сельское хозяйство оставалось устойчивым к кризисным явлениям", – отметил Николайчук.

Напомним, в Киевской школе экономики также подсчитали, что карантин обошелся Украине в 53,5 млрд долларов. Впрочем, если бы ограничения не вводились, потери экономики из-за пандемии коронавируса составили бы 54 млрд долларов, то есть примерно столько же.

Как сообщалось, ранее МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2020 год. Так, ранее МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%. Теперь же фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. При этом уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

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А Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Тогда восстановление экономики после обвала может быть быстрым. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

О том, что делается для поддержки бизнеса в Украине и в других странах, смотрите в сюжете "Сегодня":

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промышленность экономика кризис падение карантин ВВП Сергей Николайчук промышленное производство

Источник: Сегодня

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