Карантин ударил по экономике: эксперты оценили потери Украины

Недавно Госстат опубликовал предварительные данные об изменении ВВП за первый квартал 2020 года. Этот показатель оказался ниже нуля, то есть экономика замедлилась. По сравнению с IV кварталом 2019 года, снижение составило 0,8%, а по сравнению с I кварталом 2019 года – 1,5%.

При этом данные за целиком "карантинный" апрель в этой статистике не учитывались. Из-за этого снижение главного экономического показателя не прекратится и по результатам второго квартала 2020 года и составит около на 10% в годовом измерении. Такие данные обнародовал на своей странице в Facebook глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

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По его подсчетам, в апреле падение ВВП Украины углубилось уже до 12%. В частности, сильно пострадала промышленность – падение промпроизводства достигло 16,2% в годовом измерении, подчеркнул аналитик. Сильнее всего просела транспортная сфера – из-за ограничений ее показатель упал и вовсе на 42,2%.

"Пассажирские перевозки фактически остановились, углубилось падение в промышленном производстве, торговле и грузовом транспорте, только сельское хозяйство оставалось устойчивым к кризисным явлениям", – отметил Николайчук.

Напомним, в Киевской школе экономики также подсчитали, что карантин обошелся Украине в 53,5 млрд долларов. Впрочем, если бы ограничения не вводились, потери экономики из-за пандемии коронавируса составили бы 54 млрд долларов, то есть примерно столько же.

Как сообщалось, ранее МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2020 год. Так, ранее МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%. Теперь же фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. При этом уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

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А Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Тогда восстановление экономики после обвала может быть быстрым. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

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