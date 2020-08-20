Карантин увеличил официальную безработицу на 67%

С трудностями столкнулись как представители интеллектуального труда, так и простых профессий

Миллионы украинцев, по данным экспертов, столкнулись со скрытой безработицей. Но и официальная статистика отображает негативную динамику на рынке труда. Так, с начала действия карантина статус безработного получили 431,8 тыс. украинцев. Это на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственной службы занятости, передает УНИАН.

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"Безработными стали сотни тысяч граждан: как представителей интеллектуального труда, так и простых профессий. С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

При этом сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие – постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне – 75 тыс., в июле – 68 тыс.

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Также за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, из них 168 тыс. безработных. В июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше, чем в июне, и на 18 тыс., или на 40% больше, чем в апреле текущего года. По состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало 9 безработных. Это означает, что работодатели, которые хотят увеличить штат, могут найти себе сотрудников, воспользовавшись услугами центров занятости.

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По состоянию на 20 августа статус безработного имеют почти 488 тыс. украинцев (против 276 тыс. на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тыс. граждан.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как Кабмин спасает украинцев от безработицы и поможет ли это:

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

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