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Карантинная тысяча: в Пенсионном фонде объяснили, что нужно для доплаты пенсионерам

23 марта, 09:28

Ксения Капустинская

Просто так выделить на помощь 10 млрд гривен не получится

Для разовой выплаты по тысяче гривен пенсионерам, которые получают менее пяти тысяч гривен в месяц, нужно внести изменения в государственный бюджет Украины, а затем и в бюджет Пенсионного фонда (ПФУ). Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на информацию фонда.

"Осуществление вышеуказанных выплат потребует внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", а также внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 № 22 "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины" на 2020 год", – ответили в ПФУ на запрос агентства.

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Также в фонде подчеркнули, что по данным официальной статистики, к началу 2020 года в Украине насчитывалось 10 миллионов человек, чьи пенсии составляют менее пяти тысяч гривен. То есть на разовую выплату по тысяче гривен для них понадобится 10 млрд гривен.

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Карантинная тысяча: в Пенсионном фонде объяснили, что нужно для доплаты пенсионерам

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский пообещал скорую индексацию пенсий и одноразовую выплату пенсионерам, чтобы помочь им в условиях всеукраинского карантина.

Позже в Министерстве социальной политики уточнили, что индексация пенсий начнется с 1 мая.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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