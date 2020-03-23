Карантинная тысяча: в Пенсионном фонде объяснили, что нужно для доплаты пенсионерам

Просто так выделить на помощь 10 млрд гривен не получится

Для разовой выплаты по тысяче гривен пенсионерам, которые получают менее пяти тысяч гривен в месяц, нужно внести изменения в государственный бюджет Украины, а затем и в бюджет Пенсионного фонда (ПФУ). Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на информацию фонда.

"Осуществление вышеуказанных выплат потребует внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", а также внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 № 22 "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины" на 2020 год", – ответили в ПФУ на запрос агентства.

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Также в фонде подчеркнули, что по данным официальной статистики, к началу 2020 года в Украине насчитывалось 10 миллионов человек, чьи пенсии составляют менее пяти тысяч гривен. То есть на разовую выплату по тысяче гривен для них понадобится 10 млрд гривен.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский пообещал скорую индексацию пенсий и одноразовую выплату пенсионерам, чтобы помочь им в условиях всеукраинского карантина.

Позже в Министерстве социальной политики уточнили, что индексация пенсий начнется с 1 мая.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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