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Карантинные выплаты: Кабмин одобрил денежную помощь для украинцев

1 апреля, 13:37

Ксения Капустинская

Шмыгаль назвал три ключевых пункта, которые требуют внимания правительства

Кабинет министров на заседании поддержал социальные инициативы президента Владимира Зеленского. Предложения главы государства были направлены на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, к которому приводит распространение COVID-19.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, сейчас есть три ключевых пункта, которые требуют быстрого реагирования правительства:

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  • выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн;
  • выплата единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц;
  • индексация пенсий с мая на 11%, средний размер повышения составит 260 грн.

"Инициативы потребует принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и малозащищенные лица прежде всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", – резюмировал Шмыгаль.

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Напомним, ранее Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год и отправила документ на доработку. Изменение главной сметы страны понадобилось из-за мирового кризиса. При этом в новом варианте бюджета предполагается создание специального Стабилизационного фонда.

Кроме того, сообщалось, что врачи инфекционных отделений Киева в апреле получат доплаты – от 5 до 10 тыс. грн. Подробнее – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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пенсии соцвыплаты соцпомощь Кабинет министров пособия индексация размер пенсии

Источник: Сегодня

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