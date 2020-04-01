Карантинные выплаты: Кабмин одобрил денежную помощь для украинцев

Шмыгаль назвал три ключевых пункта, которые требуют внимания правительства

Кабинет министров на заседании поддержал социальные инициативы президента Владимира Зеленского. Предложения главы государства были направлены на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, к которому приводит распространение COVID-19.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, сейчас есть три ключевых пункта, которые требуют быстрого реагирования правительства:

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выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн;

выплата единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц;

индексация пенсий с мая на 11%, средний размер повышения составит 260 грн.

"Инициативы потребует принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и малозащищенные лица прежде всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", – резюмировал Шмыгаль.

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Напомним, ранее Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год и отправила документ на доработку. Изменение главной сметы страны понадобилось из-за мирового кризиса. При этом в новом варианте бюджета предполагается создание специального Стабилизационного фонда.

Кроме того, сообщалось, что врачи инфекционных отделений Киева в апреле получат доплаты – от 5 до 10 тыс. грн. Подробнее – в сюжете:

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