Касается каждого: суд обязал Кабмин посчитать прожиточный минимум правильно и переделать бюджет

Фото: УНИАН

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Размер официального прожиточного минимума, который фигурирует в законе о государственном бюджете и на основании которого рассчитываются пенсии и многие социальные выплаты, признан незаконным. Как сообщает сайт проекта "Открытый суд", на днях Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение резонансного судебного дела о незаконности размера прожиточного минимума по иску руководителя проекта "Открытый суд", кандидата юридических наук Станислава Батрина к Кабинету министров Украины. Коллегия судей постановила признать противоправными бездеятельность и действия Кабмина по установлению справедливого размера прожиточного минимума и обязала правительство установить прожиточный минимум в соответствии с требованиями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Фото с сайта open-court.org

Украина второй год живет без потребительской корзины

Согласно упомянутым законам, прожиточный минимум должен устанавливаться Кабмином после того, как будет проведена научно-общественная экспертиза набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которые включаются в потребительскую корзину. Пересмотр корзины и экспертиза должны проводиться не реже одного раза в 5 лет. Однако суд зафиксировал "противоправную бездеятельность" Кабмина в этом вопросе. Дело в том, что постановление Кабмина об утверждении товаров и услуг, по которому рассчитывается прожиточный минимум (№780 от 2016 года), суд признал незаконным еще летом 2018 года. Но нового постановления, составленного в соответствии с требованиями законов, Кабмин так и не издал. Так что с юридической точки зрения непонятно, чем руководствовались чиновники, когда определяли размер прожиточного минимума на 2019-й, да и на 2020 годы.

После решения суда правительство будет обязано пересчитать весь государственный бюджет Украины на текущий год, утверждает Станислав Батрин (иск подавался относительно госбюджета именно на 2019 год). Третий пункт решения суда так и звучит: "Признать противоправными действия Кабинета министров Украины по разработке и одобрению проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год"… – с нарушением порядка установления в законопроекте размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий… и без обоснования расчета стоимостной величины прожиточного минимума на соответствующий бюджетный период…".

Причем, если требование суда будет выполнено в полном объеме, размер прожиточного минимума может быть даже выше того, который сейчас называют "реальным", то есть выше 4500 грн. Поскольку определять прожиточный минимум должно будет экспертное сообщество с учетом медицинских, социологических и других научных норм и реального уровня цен. Хотя, как напоминает экономический эксперт Алексей Кущ, по данным Всемирного банка, для стран Восточной Европы прожиточный минимум, необходимый только для воспроизводства жизненных функций, составляет порядка 5 долларов в день. По нынешнему курсу это порядка 3600-3700 грн в месяц.

"Правительство каждый год предлагает проект госбюджета на следующий год, и статья 7-я такого закона определяет размер прожиточного минимума на следующий год. Мы первыми и единственными поставили под сомнение то, как Кабинет министров подает проект бюджета. И сейчас суд не просто признал незаконным прожиточный минимум на 2019 год, но и удовлетворил наше исковое требование, обязав правительство установить прожиточный минимум в соответствии с законом. Это означает, что правительство должно пересмотреть размер прожиточного минимума в Украине и пересчитать весь государственный бюджет на 2019 год. Потому что в этом законе правительство закладывало не тот размер прожиточного минимума, что нужно. А, в соответствии с законами "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях", прожиточный минимум – это базовый социальный стандарт, на основе которого рассчитываются все доходы и расходы государственного бюджета. На его основе формируется государственный бюджет Украины", – объяснил Станислав Батрин в комментарии сайту "Сегодня".

Но кроме того, выполняя решение суда, пересматривать придется, по всей вероятности, и проект госбюджета на следующий год.

"Сегодня у нас нет действующего постановления, по которому бы рассчитывался прожиточный минимум вообще. То есть все действия правительства – и на 2019-й, и на 2020 год, изменения к бюджету – невозможны без пересмотра прожиточного минимума", – говорит Станислав Батрин.

Есть ли деньги на повышение прожиточного минимума?

Несколько предыдущих решений судов, требовавших считать прожиточный минимум правильно, правительство оставляло без внимания. Однако составы Кабмина меняются. Выполнят ли нынешние чиновники решение суда, узнаем через некоторое время. Пока же мы решили спросить у экономиста, реально ли выполнить решение суда? Возможно ли в принципе составить бюджет с учетом реального прожиточного минимума и соответствующих выплат?

Финансовый аналитик Алексей Кущ не уверен, что вердикт суда будет выполнен.

"К сожалению, у нас есть норма о том, что бюджет должен быть выполнен только в пределах реальных средств. То есть можно принимать любые законы, выносить любые постановления судов, но если денег на их выполнение в бюджете нет, то бюджет выполняется в пределах существующей росписи. В этом и проблема: что по Конституции Украина – социальное государство, многие нормы были прописаны как под социальное государство, а бюджет сейчас принимается на базе десоциализации страны. Соответственно, бюджет по некоторым нормам противоречит существующим законам. Поэтому недавно в суде были оспорены киевские тарифы на обслуживание придомовой территории, сейчас оспаривается повышение цен на газ для населения. Это десятки миллиардов гривен. Но нет реальных механизмов, как их вернуть людям в виде компенсации. И никто не собирается выполнять эти решения судов. Точно так же, к сожалению, и с прожиточным минимумом. Правительство просто не будет выполнять решение судов. А механизмов, чтобы заставить правительство соблюдать Конституцию и формировать бюджет как для социального государства – таких механизмов у нас нет", – говорит Алексей Кущ.

Что касается денег для повышения прожиточного минимума, по мнению экономиста, их можно найти.

"В принципе, у государства есть ресурсы для того, чтобы поднять и пенсии, и другие социальные стандарты до уровня реального прожиточного минимума. Просто для этого нужно пересмотреть структуру инклюзивности экономического роста, или роста ВВП. То есть, как он распределяется между основными социальными группами. Если брать западные страны, страны так называемого "рейнского капитализма" – Германия, Австрия, Швейцария, скандинавские страны – там национальный доход распределяется по медианному уровню. Например, в Германии есть такое понятие, как "внутреннее выпрямление" – выравнивание подушных доходов населения по медианному уровню, то есть чтобы доходы основных социальных групп концентрировались вокруг медианных доходов. А у нас, к сожалению, инклюзивность ВВП заключается в перераспределении его в пользу финансово-промышленных групп", – говорит Алексей Кущ.

В качестве примера, за счет чего можно было бы найти достаточно средств для повышения прожиточного минимума и социальных выплат, Алексей Кущ привел контрабанду.

"По некоторым оценкам, у нас различие между товарными и финансовыми потоками по экспорту и импорту составляет примерно 40 млрд долларов в год. То есть 40 млрд долларов – это та сумма, которая не попадает в налоговую отчетность. И это только по экспорту и импорту. А есть еще внутренние схемы и т.д. То есть, в принципе, эти ресурсы есть", – считает эксперт.

Напомним, в правительстве также считают борьбу с контрабандой одним из основных потенциальных ресурсов для наполнения бюджета и роста ВВП.

Решит ли проблему прожиточного минимума новый закон Минсоцполитики?

Как мы уже писали, Министерство социальной политики подготовило проект закона, который предусматривает "отвязку" социальных выплат от прожиточного минимума. При этом, вероятно, размер прожиточного минимума будет пересмотрен в сторону повышения до реального уровня (который может быть выше "официального" прожиточного минимума в два, а то и в три раза). Однако социальные выплаты будут рассчитываться не из этого показателя, а в соответствии с "базовыми величинами" – этим новым термином назвали, по сути, старый, "официальный" прожиточный минимум.

Станислав Батрин считает, что такой закон будет противоречить Конституции.

"Есть действительно сотни разных показателей, которые привязаны к прожиточному минимуму неоправданно. Например, тот же судебный сбор. Там, где разумно, платежи можно и нужно отделить от прожиточного минимума. Но в том законопроекте, который сейчас лоббирует Минсоцполитики, есть большая проблема для всех нас. Прожиточный минимум – это не какая-то устаревшая, архаичная категория из советского прошлого. Это часть нашей Конституции, которая говорит, что каждый имеет право на достаточный уровень жизни. (ст. 48: "Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, который включает достаточное питание, одежду, жилье", – прим. авт.) поэтому и был принят закон о прожиточном минимуме. И то, что сейчас хотят "отвязать" выплаты от прожиточного уровня и определять их размер, исходя из возможностей бюджета, – это полное несоответствие Конституции. Потому что правильно посчитанный прожиточный минимум как раз и должен являться нижней чертой государственных гарантий", – уверен Станислав Батрин.

Алексей Кущ – также противник инициативы Минсоцполитики об отвязке социальных выплат от прожиточного минимума.

"Этот закон – такой своеобразный "троянский конь", под который хотят провести системную десоциализацию государства", – говорит Алексей Кущ.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказали, что Фонд социального страхования возобновил выплаты за больничные и декрет.

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