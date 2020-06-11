КАСКО и ОСАГО — что нового в защите авто

Карантин убедительно доказал, что собственное авто – действительно лучшая из инвестиций. Когда свобода передвижения стала роскошью, автовладельцы в полной мере оценили свои преимущества. При этом никто, конечно, не отменял ДТП и прочие неприятности, включая погодные. Поэтому защита авто никогда не теряет своей актуальности. Что же нового предлагают страховые компании на этом поприще?

ОСАГО

Обязательная защита авто — это, безусловно, ОСАГО. Этот полис по закону должен иметь каждый водитель. Здесь важнейшее событие произошло в феврале 2018 года – страховщикам разрешили заключать договоры ОСАГО как в бумажном, так и в электронном виде. А карантин дал еще более мощный толчок диджитализации страховых полисов, и уже сегодня каждый третий полис ОСАГО является электронным.

Кроме того, страховщикам разрешили самостоятельно устанавливать цену с учетом факторов места использования авто (крупные города, пригород или небольшие городки, водительского стажа). Таким образом, страховой тариф формируется в зависимости от риска в каждом случае и становится более справедливым.

"Для определения стоимости полиса ОСАГО в Украине сегодня используют 3-4 параметра, в то время, как в Европе их может быть 12-20. Например, стоимость полиса для 18-летнего киевского водителя без стажа, который управляет спортивным 3-литровым BMW и для 60-летнего водителя с 30-летним стажем на 3- литровом Opel c минимальным пробегом и отсутствием аварий в 10 лет – одинакова. А в Берлине или Париже она будет отличаться в 5-7 раз. Потому сегментация с использованием дополнительных параметров для установления справедливой цены – тот путь, которым идет наша компания", – рассказал Андрей Перетяжко, председатель правления страховой компании ARX.

Что касается урегулирования страховых случаев, то по закону с полисом ОСАГО срок урегулирования составляет 90 дней. Однако надежные страховщики стараются урегулировать страховые случаи за более короткие сроки. В той же ARX более 83% страховых событий урегулируются в срок менее 90 дней. При этом для полисов ОСАГО у компании доступен сервис АУДОСМАРТ – клиент полностью самостоятельно и дистанционно проходит процесс урегулирования и оперативно получает от компании выплату на карту. Отметим, что сейчас любой полис ОСГО можно купить онлайн, на сайте компании, без всяких дополнительных контактов.

КАСКО

Появление цифровых сервисов существенно упростило урегулирование и сделало страхование все более клиентоориентированным. К примеру, базовые программы страхования КАСКО многие компании также перевели в формат электронного полиса, а также предложили дистанционное урегулирование. Первый заместитель председателя правления ARX Максим Межебицкий рассказывает:

"Наша компания перевела процесс взаимодействия с клиентами по моторному страхованию в дистанционный режим еще в 2012 году. Уже 8 лет клиенты не приезжают к нам в офисы для регистрации убытков, оформления документов, осмотров авто и т.д. Все общение происходит через контакт-центр и другие электронные каналы коммуникации. Точкой входа для клиентов с точки зрения физического контакта стали наши партнеры СТО, с которыми мы, в свою очередь, взаимодействуем с помощью специального программного обеспечения".

В АRX дистанционное урегулирование (или телеурегулирование) по КАСКО происходит следующим образом:

Если клиент попал в аварию, он звонит в контакт-центр с места происшествия.

Оператор контакт-центра задает несколько вопросов и сообщает клиенту контакты СТО, на которую нужно подъехать или вызвать эвакуатор, если машина не на ходу.

После этого автомобиль доставляется на СТО, а клиент идет домой. Позже он получает сообщение, что на СТО произведена оплата и ремонт начат и т.д.

В компании отмечают, что в период карантина даже удалось сократить сроки урегулирования по КАСКО и ОСГО, уровень сервиса контакт-центра вырос до почти 100%, а удовлетворенность клиентов качеством обслуживания осталась на том же уровне – 92%.

КАСКО и защита здоровья

ARX также предлагает всем владельцам полисов КАСКО "Все включено" и "КАСКО Классик" приятный бонус – две телемедицинские консультации в подарок, что очень актуально в связи с COVID-19.

Телемедицина – это дистанционная медицинская консультация, которая осуществляется посредством видеосвязи, телефонного звонка или же чата с врачом. В перечисленных вариантах есть возможность обсудить все вопросы, обменяться медицинскими документами, например, результатами лабораторных исследований, и получить рекомендации врача по дальнейшему лечению.

К окончанию такой консультации клиенту будет предоставлено медицинское заключение, а врачи-координаторы страховой компании помогут найти и забронировать все назначенные препараты в ближайшей аптеке.

Телемедицинские консультации проводят практикующие врачи различных клиник по всей территории Украины. Они принимают решение, достаточно ли будет онлайн-консультации или все же нужно будет обращаться к врачу на очную консультацию.

Очевидно, что телемедицинская консультация удобна тем, что онлайн можно получить квалифицированную консультацию, избегая обращения к врачу, если нет срочной необходимости.

Выбирая полис для защиты авто, будь то ОСАГО или КАСКО, внимательно изучите все условия, проверив предварительно, надежна ли компания. Информацию о страховых компаниях можно найти на сайте Нацкомифинуслуг. По ОСАГО не поленитесь проверить сайт МТСБУ – организации, выполняющей гарантийные функции по договорам ОСАГО.

МТСБУ регулярно проводит анализ рынка ОСАГО и информирует страхователей, кто из компаний затягивает с выплатой страховых возмещений и на кого больше всего жалуются клиенты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама