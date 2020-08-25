Казахстан возобновил авиасообщение с Украиной: названы условия полетов

Хоть и с задержкой на два дня, Казахстан возобновил авиасообщение с Украиной и еще тремя странами. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

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"Во исполнение решения межведомственной комиссии от 11 августа 2020 года начиная с 17 августа в Казахстане поэтапно возобновлены международные полеты в четыре страны по шести маршрутам с частотой 23 рейса в неделю", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 17 августа полеты начались в Объединенные Арабские Эмираты, с 18 августа — в Германию, с 19 августа — в Беларусь и с этого же дня — в Украину по маршруту Алматы – Киев (3 рейса в неделю).

Кроме того, с 27 августа снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией. Рейсы в Египет планируется возобновить с 12 сентября по маршруту Алматы — Шарм-эш-Шейх.

"Полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности в соответствии с постановлением главного санитарного врача на транспорте. Во всех аэропортах страны усилены мероприятия по проведению дезинфицирующих работ, установлены санитайзеры для обработки рук, соблюдаются карантинные меры (обязательное ношение масок и перчаток). При входе в здание проводится бесконтактная термометрия пассажиров и сотрудников аэропорта", — пояснили в министерстве.

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Напомним, 27 августа Эстония может разрешить полеты в Украину, однако для этого нужно соответствовать некоторым условиям.

Напомним, с 7 августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс, который вступил в силу. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, теперь взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

Как известно, правительство приняло решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины 12 июня.

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