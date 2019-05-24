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Казахстанская компания остановила поставки сжиженного газа в Украину из-за России – СМИ

24 мая, 20:57

"Тенгизшевройл" опасается проблем с прохождением вагонов через территорию РФ

Фото: Pixabay

Компания "Тенгизшевройл", которая является крупнейшим производителем сжиженного газа Казахстана, остановила поставки в Украину. Об этом 24 мая пишет enkorr со ссылкой на источники.

По словам собеседников, казахстанский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

"Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", – рассказал руководитель трейдерской компании из Киева.

Другой трейдер сообщил изданию, что ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов.

"Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются", – сказал источник.

В свою очередь коммерческий директор "Укргаздобычи" Сергей Федоренко на своей странице в Facebook написал, что "Тенгизшевройл" не может получить разрешение на транзит по железной дороге через территорию РФ.

Он предположил, что другие казахстанские компании также не смогут осуществлять поставки на украинский рынок с июня.

"Выпадающий объем составляет примерно 20% от всего рынка", – сообщил коммерческий директор "Укргаздобычи".

Он добавил, что это может привести к росту цен на оптовом рынке в течение следующей декады.

Напомним, в начале мая глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что компания ведет переговоры о возможности получения сжиженного газа из США, которым активно интересуется и Польша.

Позже этот вопрос затрагивался в ходе его визита в Вашингтон. По словам Коболева, стороны обсуждали, как обеспечить для Украины надежную возможность покупать сжиженный газ по конкурентной цене.

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Тег Россия, Казахстан, железная дорога, поставки, транзит, импорт, Укргаздобыча, сжиженный газ

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