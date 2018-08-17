Каждый четвертый украинец получает больше 10 тысяч гривен в месяц – Госстат

Сегодня, 10:50

Служба официальной статистики подготовила данные по уровням зарплат в стране

Каждый четвертый украинец получает больше 10 тысяч гривен в месяц &ndash; Госстат
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Количество сотрудников с заработной платой более 10 тысяч гривен в июне 2018 года выросло с 17% до 26,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом количество работников с минимальной зарплатой снизилось до 7,4% с 9%.

Снизилась доля работников, получающих зарплаты до 4 тысяч гривен — до 15,4% по итогам июня против 24,4% годом ранее. При этом доля работников с зарплатами 8-10 тысяч гривен выросла за год с 9,4% до 11%.

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"Относительно стабильным остается показатель работников с зарплатами 6-8 тысяч гривен. По итогам июня их было 15,2% против 15,5% годом ранее", — отмечается в сообщении.

В Госстате также напомнили, что минимальная зарплата выросла с 3 200 гривен до 3 723 гривен. Отметим, власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не произошло. Как предупреждал премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста. 

Как сообщалось, ранее эксперты объяснили, как при нынешних зарплатах получить высокую пенсию в Украине:
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Источник:

"Сегодня"

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