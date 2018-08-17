Каждый четвертый украинец получает больше 10 тысяч гривен в месяц – Госстат

Количество сотрудников с заработной платой более 10 тысяч гривен в июне 2018 года выросло с 17% до 26,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом количество работников с минимальной зарплатой снизилось до 7,4% с 9%.

Снизилась доля работников, получающих зарплаты до 4 тысяч гривен — до 15,4% по итогам июня против 24,4% годом ранее. При этом доля работников с зарплатами 8-10 тысяч гривен выросла за год с 9,4% до 11%.

"Относительно стабильным остается показатель работников с зарплатами 6-8 тысяч гривен. По итогам июня их было 15,2% против 15,5% годом ранее", — отмечается в сообщении.

В Госстате также напомнили, что минимальная зарплата выросла с 3 200 гривен до 3 723 гривен. Отметим, власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не произошло. Как предупреждал премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста.

Как сообщалось, ранее эксперты объяснили, как при нынешних зарплатах получить высокую пенсию в Украине: