Каждый третий "Доступный кредит 5-7-9%" выдал Укргазбанк

Даже в период карантина украинские предприниматели получили 639 кредитов, где каждый третий заемщик – клиент Укргазбанка. Такую статистику подтверждает банк на своем сайте.

В программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже участвуют 16 банков, которые обеспечили 404,8 млн грн кредитов для бизнеса, 145,9 млн грн из них получили клиенты Укргазбанка.

Первым участником "5-7-9%" в январе стал именно госбанк, чем закрепил за собой статус надежного партнера государства и бизнеса. В первый же день действия программы Укргазбанк подписал сразу 11 кредитных соглашений, что в очередной раз подтверждает востребованность программы бизнесом. Несмотря на пандемию и карантин, которые в корне изменили планы предпринимателей и внесли свои коррективы в их дальнейшее развитие, банку все же удалось первым пересечь отметку в 100 кредитов "5-7-9%" на сумму 71,5 млн грн.

В мае были расширены условия программы, согласно предложению правительства поддержать украинский бизнес и преодолеть последствия пандемии. Сейчас получить финансовую поддержку могут субъекты хозяйствования с годовым доходом до 100 млн грн, а также отменены ограничения по количеству работников для участников программы. Максимальная сумма кредита увеличилась вдвое и теперь составляет до 3 млн грн. В то же время в программе начали активно участвовать другие банки.

Укргазбанк выдал первый в Украине кредит с гарантией по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже в конце мая. Заемщиком стал клиент банка – фермерское хозяйство "Таврическая ягода" из села Приморское, занимающейся выращиванием овощей и ягод. Укргазбанк выдал кредит на 1,5 млн грн сроком на 5 лет для организации современной системы капельного орошения, а Фонд развития предпринимательства выдал гарантию, что покрывает 50% суммы кредита.

Уже на следующий день первый в Украине стартап получил "Доступный кредит 5-7-9%". Необходимые средства, а это – 1,3 млн грн – были выданы для начала бизнеса. Его идея – производство экологического разжигателя огня из древесной шерсти. Как отмечают банкиры, это 100% экологический продукт, который не загрязняет окружающую среду в отличие от химических аналогов. Чтобы открыть целый комплекс по производству деревянной шерсти и разжигателя огня, банк выдал кредит под 7% годовых на 3 года. Фонд развития предпринимательства предоставил гарантию, покрывающую 80% суммы кредита.

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