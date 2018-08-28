Каждый украинец должен 1725 долларов: как Кабмин будет отдавать внешние долги

Кабмин хочет к 2020-му уменьшить долги до 49% ВВП и увеличить в них гривневую долю

Украинское правительство озаботилось вопросом, как уменьшить государственный долг Украины. Для этого чиновники уже пересмотрели план на ближайшие три года по нашим обязательствам и хотят "отдать" его независимому агентству.

По 50 тысяч

Премьер-министр Владимир Гройсман на прошлой неделе пожаловался, что с 2005 года по сегодняшний день сумма украинских обязательств увеличилась с 12,5 млрд долларов до 72,6 млрд долларов.

"Только на обслуживание мы тратим 130 млрд грн ежегодно. И это только обслуживание по процентам", — добавил премьер.

По данным Госстата, в стране насчитывается чуть более 42 млн граждан и каждый, включая стариков и детей, должен иностранным кредиторам около $1725 (почти 47,5 тыс. грн). К этой сумме можно добавить еще 3000 грн процентов. В итоге каждый украинец должен 50,5 тыс. грн. Учитывая, что средняя зарплата в июле составляла 9141 грн, то, при условии выплаты госдолга за год, нужно будет ежемесячно отдавать по 4210 грн, или 46% от месячного заработка.

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11% за три года

В правительстве добавляют, что в процентом отношению к ВВП (2,9 трлн грн) госдолг уменьшается. Для примера, в прошлом году он составлял 61,5% от ВВП, а в этом — 60%. Это, по словам чиновников, связано с оздоровлением украинской экономики.

На прошлой неделе Кабмин принял стратегию управления долгом до 2020 года. По ней обязательства страны в следующем году хотят снизить до 52,2% от ВВП, а в 2020-м — до 49%. В стратегии говорится, что в первую очередь нужно составить и утвердить равномерный график выплат, развивать внутренний рынок ценных бумаг и увеличить в госдолге долю гривни. Соотношение сейчас — 36% в гривне, 45% в долларах и 19% в других валютах. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, главным механизмом уменьшения госдолга может стать рост национальной экономики:

"Улучшение экономического климата автоматически приведет к тому, что наш долг будет стоить меньше. И выплачивать его станет комфортнее. С другой стороны, нужно разработать механизмы для снижения процентной ставки заимствований, чтобы снизить и стоимость обслуживания долга. Наконец, нужно пересмотреть график — немного растянуть выплату долга и сгладить так называемую кривую выплат, чтобы не было пиковых нагрузок".

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"Отдать" долги агентству

Министерство финансов также выступило с инициативой передать управление госдолгом независимому учреждению. В Минфине отмечают, что сейчас они отвечают за разработку и внедрение Стратегии по обращению с обязательствами страны, но если управлять долгами будет независимое агентство, то работать такой план будет эффективнее. Такая организация получит возможность проводить "голландские" аукционы (аукцион, в котором цена снижается, а не растет) с ценными бумагами и управлять их выпуском (устанавливать разные условия погашения).

Кроме того, по словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, Минфин совместно со Всемирным банком уже сейчас нарабатывает основу для создания такого агентства.