Казино останутся в тени: юрист назвал проблему с легализацией игорного бизнеса

/ Фото: Pixabay

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Верховная Рада пока не смогла принять законопроект о легализации азартных игр (№ 2285-д) и отправила его на доработку. Этот документ был создан депутатами на основе правительственных предложений, однако итоговый вариант юристы оценивают по-разному.

Так, Александр Хацкевич, управляющий партнер ЮК "Primelex", считает, что главная причина провала голосования по законопроекту в Раде – это отсутствие единого подхода, который бы базировался на равных условиях для всех видов игорного бизнеса.

При этом юрист считает, что законопроект № 2285-д все же будет проголосован с незначительными правками в начале следующего года. Однако в экономическом эффекте от его принятия сомневается.

"Очень странным является включение в доходную часть бюджета на 2020 год 4,5 млрд грн поступлений от игорного бизнеса, поскольку никаких экономических расчетов ни Министерство финансов, ни профильный комитет не предоставляли. При отсутствии взвешенного экономического подхода к стоимости лицензий, порядку их получения мы получим ситуацию, когда игорный бизнес останется в тени", – считает он.

Подробнее о ситуации с игорным бизнесом читайте на сайте "Сегодня" – Запрет вместо легализации: как хотят контролировать азартные игры

Напомним, 26 декабря полиция отчиталась о закрытии всех 5300 залов игровых автоматов и подпольных казино по всей Украине, о которых ей было известно. Уверяют, что ни одного работающего заведения для азартных игр уже не осталось. Но если такие обнаружатся, граждан призывают сообщать об этом на правительственную горячую линию 1545*5.

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