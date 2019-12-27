Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,81

Казино останутся в тени: юрист назвал проблему с легализацией игорного бизнеса

27 декабря, 16:02

Анастасия Ищенко, Александра Романюк

Эксперт объяснил, почему Рада провалила соответствующий законопроект

/ Фото: Pixabay

Реклама

Верховная Рада пока не смогла принять законопроект о легализации азартных игр (№ 2285-д) и отправила его на доработку. Этот документ был создан депутатами на основе правительственных предложений, однако итоговый вариант юристы оценивают по-разному.

Так, Александр Хацкевич, управляющий партнер ЮК "Primelex", считает, что главная причина провала голосования по законопроекту в Раде – это отсутствие единого подхода, который бы базировался на равных условиях для всех видов игорного бизнеса.

При этом юрист считает, что законопроект № 2285-д все же будет проголосован с незначительными правками в начале следующего года. Однако в экономическом эффекте от его принятия сомневается.

"Очень странным является включение в доходную часть бюджета на 2020 год 4,5 млрд грн поступлений от игорного бизнеса, поскольку никаких экономических расчетов ни Министерство финансов, ни профильный комитет не предоставляли. При отсутствии взвешенного экономического подхода к стоимости лицензий, порядку их получения мы получим ситуацию, когда игорный бизнес останется в тени", – считает он.

Подробнее о ситуации с игорным бизнесом читайте на сайте "Сегодня" – Запрет вместо легализации: как хотят контролировать азартные игры

Напомним, 26 декабря полиция отчиталась о закрытии всех 5300 залов игровых автоматов и подпольных казино по всей Украине, о которых ей было известно. Уверяют, что ни одного работающего заведения для азартных игр уже не осталось. Но если такие обнаружатся, граждан призывают сообщать об этом на правительственную горячую линию 1545*5.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

казино игорный бизнес азартные игры законопроект Александр Хацкевич

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)Экономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджет
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджетЭкономика
В Раде подписали меморандум о рынке земли: Арахамия раскрыл детали
В Раде подписали меморандум о рынке земли: Арахамия раскрыл деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...