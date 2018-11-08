Казну наполнят за счет сигарет и посылок: анализ проекта изменений Налогового кодекса

В правительстве придумали, как наполнить госбюджет следующего года за счет украинцев, которые заказывают товары из-за границы, а также курильщиков. "Сегодня" проанализировала изменения в Налоговый кодекс, которые Верховная Рада уже одобрила в первом чтении.

Почта

Кабмин предлагает с 2019-го облагать налогом зарубежные посылки дороже определенной суммы. В законопроекте отмечается, что с 1 января начнется переходный период — лимит посылки, за которую не нужно платить НДС (20% от стоимости) и таможенный сбор (еще 10% от стоимости), составит 150 евро (4650 грн плюс налоги 1395 грн, итого за посылку придется выложить 6045 грн). С 1 июля правила должны поменяться еще раз и лимит опустят уже до 100 евро (3100 грн). Правда, авторы документа заложили лазейку для физических лиц: определять цену товара будут по его "фактурной" стоимости, то есть по сумме, указанной в счете, а значит дополнительного налогообложения можно будет избежать, просто договорившись с продавцом. Еще одно важное новшество: операторов почтовой связи и компании экспресс-доставки хотят признать налоговыми агентами.

"Это значит, что они получат возможность взимать налоги и перечислять их непосредственно в бюджеты, местные или центральный, в зависимости от того, что это за налог, — объясняет глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. — Но при таком новшестве подорожают не только посылки, за счет новых правил, но и услуги почтовой связи. Правда, насколько, сказать сейчас сложно — это будет зависеть от самих операторов".

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Табак и экология

Тяжелые временя ждут и курильщиков. Помимо того, что с 1 января размер табачного акциза поднимется на 20% (в рамках обязательств Украины по соглашению об ассоциации с ЕС), Кабмин хочет с 1 июля учесть инфляцию и предлагает поднять акциз еще на 9%. Таким образом, всего за год сигареты должны подорожать более чем на 30%. Для примера, цена пачки сигарет стоимостью 30 грн к середине следующего года подскочит почти до 40 грн.

Уделили в правительстве внимание и "экологическому налогу". Чтобы привести законодательство в соответствие к европейскому, Кабмин предлагает с 1 января увеличить налог за выбросы двуокиси углерода с 41 копейки за тонну до 10 грн за тонну. Отметим, что это будет не последнее повышение "эконалога". Чиновники хотят предусмотреть поэтапное повышение его ставки до 30 грн за тонну до 2023 года. Таким образом, налог будет расти каждый год на 5 грн.

"Лоббисты будут против"

Авторы законопроекта считают, что увеличение ставок позволит сбалансировать бюджет и даст возможность увеличить доходы на 6,3 млрд грн (из них госбюджет получит 5,9 млрд грн).