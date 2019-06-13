КБ "Южное" хочет делать ракетные двигатели для США

На госпредприятии поделились амбициозными планами

Фото: yuzhnoye.com.

На фоне того, что Пентагон запретил пользоваться услугами России при космических пусках, госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" оптимистично оценивает потенциал украинско-американского сотрудничества в области ракетного двигателестроения. Об этом рассказал гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев.

"Америка без Украины в космосе проживет, но это не значит, что перспектив у нас нет. ... В наших планах – создать в США производство двигателей украинской разработки. Мы видим в этом перспективы, потому что это дает много политических привилегий и много возможностей", – сказал Дегтярев, оценивая диалог с США о пересмотре двустороннего партнерства в космической сфере.

ГП "КБ "Южное" – основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники. Сегодня КБЮ поставляет на экспорт порядка 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров – США и страны ЕС.

По его словам, обострение отношений между США и Россией повлекло политическую "неприемлемость российского присутствия в американском космосе". В первую очередь, речь идет о российских двигателях РД-180, уточнил Дегтярев, отметив: эта ситуация открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества между Украиной и США в области ракетного двигателестроения.

"У нас есть и амбиции, и опыт, чтобы заменить РД-180 на РД-815 (новый украинский маршевый двигатель тягой 250 тонн. – Ред.)", – сказал Дегтярев.

Помимо маршевого РД-815, большой интерес потенциальных заказчиков вызывает также новый украинский маршевый РД-870 тягой до 100 тонн, считает Дегтярев.

При этом Дегтярев уже отмечал, что пусковые системы ракеты-носителя "Зенит" полностью отвечают всем мировым стандартам, и могли бы вновь запускаться с космодрома "Байконур". При этом он напомнил, что для РН "Зенит" "как всегда" остаются актуальными проблемы импортозамещения российских комплектующих.

Как рассказывали новости "Сегодня" ранее второй президент Украины Леонид Кучма, который долгое время работал в КБ "Южное", заявлял, что на базе предприятия можно создать украинскую Кремниевую долину:

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